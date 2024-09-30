В Турции раскрыли, кто может осложнить вступление страны в БРИКС

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В правительстве Турции много прозападно настроенных политиков, поэтому одобрение Великим национальным собранием (парламентом) членства страны в БРИКС станет нелёгким процессом. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.
Ранее Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В ближайшее время она будет рассмотрена. Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили на саммит БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Топкурулу заявил, что подача заявки на членство в БРИКС является довольно большим и смелым шагом, особенно с учётом того, что в правительстве много западников.
Политик выразил надежду на то, что руководство БРИКС не создаст проблем для Турции в ходе рассмотрения заявки. При этом отметил высокую вероятность, что трудности будут на этапе одобрения решения Великим национальным собранием Турции.
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Топкурулу заявил, что подача заявки на членство в БРИКС является довольно большим и смелым шагом, особенно с учётом того, что в правительстве много западников.
Политик выразил надежду на то, что руководство БРИКС не создаст проблем для Турции в ходе рассмотрения заявки. При этом отметил высокую вероятность, что трудности будут на этапе одобрения решения Великим национальным собранием Турции.
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Анастасия Чинкова