У бывшего производителя Zewa в РФ снова меняется собственник

23 октября 2025, 08:14

«Ъ»: Новым собственником производителя Zewa и Libresse стал Светогорский ЦБК

Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Светогорский Целлюлозно-бумажный комбинат стал новым владельцем активов шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity, известного своими брендами Zewa и Libresse. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.