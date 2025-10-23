У бывшего производителя Zewa в РФ снова меняется собственник
Светогорский Целлюлозно-бумажный комбинат стал новым владельцем активов шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity, известного своими брендами Zewa и Libresse. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Производитель туалетной бумаги «Эволюция комфорта» («ЭвоКом») теперь находится под контролем компании, которая известна в России маркой SvetoCopy. На покупку претендовали несколько организаций, включая структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро» Максима Волкова, владельца Сясьского ЦБК. Однако они не смогли договориться о цене.
Эксперты связывают продажу с отсутствием у «ЭвоКом» собственного производства целлюлозы. Компания вынуждена закупать сырье у сторонних поставщиков. Кроме того, на рынке гигиенической продукции наблюдается перепроизводство.
Светогорский ЦБК ранее принадлежал американской Sylvamo Corporation, которая продала бизнес местным менеджерам за 420 миллионов долларов в 2022 году. Среди новых владельцев может оказаться совладелец холдинга «Евраз» Александр Абрамов.
В марте «ЭвоКом» анонсировала ребрендинг своей продукции. Туалетная бумага Zewa сменит название на Zemma.
