Стало известно, сколько дней россияне будут работать в ноябре
В ноябре жителей России ожидают 19 рабочих дней и 11 выходных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе hh.ru.
Особенностью начала месяца станет продолжительный праздничный период. В связи с Днем народного единства жители страны получат три выходных подряд — со 2 по 4 ноября. Такой длительный уик-энд стал возможен благодаря переносу нерабочего дня с субботы (1 ноября) на понедельник (3 ноября).
Стоит отметить, что ноябрь является одним из месяцев с относительно небольшим количеством рабочих дней, что может повлиять на планирование отпусков и других мероприятий. При этом трёхдневные выходные в начале месяца предоставляют возможность для небольшого отдыха или путешествий.
