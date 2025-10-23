Стало известно, сколько дней россияне будут работать в ноябре

23 октября 2025, 04:54

РИА Новости: россиянам предстоит отработать 19 дней в ноябре

Фото: istockphoto / Solovyova

В ноябре жителей России ожидают 19 рабочих дней и 11 выходных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе hh.ru.