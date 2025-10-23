Мошенники используют несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных
Недавно мошенники начали использовать несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи банковских данных россиян, пишет РИА Новости.
Эксперты компании Angara Security сообщили о новой схеме обмана. Злоумышленники рассылают сообщения, в которых предлагают получить выплату за товар, уже переданный курьеру.
В своих уловках мошенники используют названия известных логистических компаний. Получатели таких сообщений переходят по ссылкам и вводят данные своей банковской карты и контактный телефон. Это создает опасность утечки личной информации.
Эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский отметил, что преступники комбинируют известный бренд Yandex с сервисом доставки Delivery Club. Для людей, не знакомых с курьерскими службами, такая комбинация выглядит правдоподобно. Обещанные выплаты привлекают внимание и создают иллюзию легкой выгоды.
Если жертва сомневается или медлит с ответом, на нее давит оператор онлайн-поддержки, который следит за действиями в реальном времени.
