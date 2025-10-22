В Минздраве призвали изменить взгляды на старение

22 октября 2025, 19:56

Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие

Михаил Мурашко (Фото: www.kremlin.ru)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прежние взгляды на старение нужно пересмотреть. Об этом он сообщил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».