В Минздраве призвали изменить взгляды на старение
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прежние взгляды на старение нужно пересмотреть. Об этом он сообщил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».
По его словам, раньше основной акцент делался на продлении жизни, лечении хронических заболеваний и восприятии старения как естественного процесса. Мурашко отметил, что сейчас первостепенное значение приобретают меры по увеличению продолжительности здоровой жизни и замедлению прогрессирования болезней.
Министр добавил, что внедрение цифровых помощников в медицину способствует улучшению результатов лечения пациентов.
