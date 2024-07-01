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У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта

01 июля 2024, 15:47
Фото: istockphoto / zoom-zoom

Фото: istockphoto / zoom-zoom

На западе Украине месяц на то, чтобы предотвратить дефолт, который ей грозит в августе без соглашения с кредиторами.
Дефолт может быть объявлен в том случае, если Украине не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

«Экономика страны сильно пострадала из-за военных действий, и её состояние продолжает ухудшаться. Валовой внутренний продукт страны сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. Задолженность Украины в июне составила 94% от ВВП, но ситуация может стать ещё более критической из-за проблем с инфраструктурой», — сообщили в издании The Economist.



Киев получает поддержку от Запада главным образом в виде военной помощи, а не наличных средств. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть острая нехватка наличных денег в стране.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагал, что после прекращения поддержки со стороны США и Европы Украину ждёт дефолт. Промышленность разрушена, а энергосистема вырабатывает только пятую часть от прежнего. Он призвал не верить слухам о высоком ВВП страны.

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#украина
В Подмосковье создадут транспортный хаб для речных грузоперевозок
01 июля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области планируют создать мультимодальный транспортный узел для перевозки грузов по реке.
Перспективы развития внутренних водных путей региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с руководителем Росморречфлота Андрей Тарасенко.
«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Они касаются двух направлений – экономики, всего, что связано с речным транспортом и логистикой, а также прилегающих к каналу имени Москвы территорий, которые очень популярны для отдыха. Наша задача – сделать так, чтобы людям там было комфортно. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», – сказал глава региона.
Мультимодальный транспортный узел предполагается сформировать на базе речного порта в городском округе Дмитровский. Проекта подразумевает модернизацию портовой инфраструктуры, строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов и подъездных путей.

Речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным. Они позволят увеличить объём транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья.
«Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция местных промышленных предприятий. Далее будем отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область располагается на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», – отметил Тарасенко.
Подведомственное Росморречфлоту учреждение – Канал имени Москвы обеспечивает содержание 484 км внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений в области, а также безопасность судоходства.

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#транспорт
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РБК: Суд в Тамбове арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры
01 июля 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Zolnierek

Спиртовой завод миллиардера Юрия Шефлера арестовал Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК. Также под арестом находится завод «СПИ-РВВК» по розливу водки в Калининграде.
Шефлер покинул Россию в 2002 году. В Счетной палате признали незаконной приватизацию принадлежавшего предпринимателю «Союзплодоимпорта». Водочные бренды перешли в ведение федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт», созданного специально.

На Шефлера завели дело, которое, по словам его защиты, закрыли в 2018 году, а сам бизнесмен занялся водочным производством за границей. Суды по правам на бренды водки в 40 странах идут и сейчас.

В прошлом месяце выяснилось, что права на бренды «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге продали в рамках аукциона в Гааге фирме, которая входит в концерн Шефлера.

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#новости
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В Подмосковье начался приём заявок на субсидии на покупку оборудования
01 июля 2024, 12:15

Фото: iStock/shironosov

Приём заявок на субсидирование приобретения и лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса стартовал в Московской области 1 июля, он продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, но не более 5 млн рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что субсидию на оборудование могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Полная информация об условиях получения субсидии размещена на инвестиционном портале региона, там же можно подать заявку.

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Подмосковье вошло в топ-10 регионов-лидеров по уровню доходов населения
01 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в топ-10 рейтинга по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замкнув десятку сильнейших. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
«Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Подмосковье составило в прошлом году 5,5. Доля населения за чертой бедности составляет 2,22%. Она уменьшилась на 0,5 процентных пункта», – говорится в исследовании.
Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ (3,96). Второе место занимает ещё один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. Третье место в текущем рейтинге досталось Чукотке (2,89). Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

Отмечается, что российская экономика в 2023 году показала динамичный рост, и это отразилось и на благосостоянии россиян. Выросли зарплаты и доходы населения, снизилось число граждан с доходами ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы населения выросли на 5,6%.

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#население
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«Сбермаркет» сменил название на «Купер»
01 июля 2024, 03:50

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания «Сбермаркет» объявила о ребрендинге, служба онлайн-доставки теперь называется «Купер», информирует компания через свой Telegram-канал.
«Новое имя значит – "покупать", доставлять продукцию будут "курьеры-куперы"», – рассказали в «Купере».

Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева поведала агентству ТАСС, что ребрендинг позволит «выделиться на фоне сервисов конкурентов», а также «сделать нас ближе к нашим клиентам» и увеличить количество пользователей.

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#покупатели
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В России завершилась программа льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на новостройки под 8% завершилась
01 июля 2024, 00:11

Фото: istockphoto/fizkes

Срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По льготной программе можно было получить кредит до шести миллионов рублей при первоначальном взносе до 30%. При этом срок ипотеки составлял до 30 лет. По мнению руководителя экспертно-аналитического отдела «Банки.ру» Инны Солдатенковой, отмена действия льготной программы «замедлит рост цен на первичное жилье, а спрос перераспределится на вторичный рынок» и сектор частного жилищного строительства.

Аксаков объяснил решение о прекращении программы льготной ипотеки тем, что заемщики мало что выиграли от нее в связи с ростом цен. Россияне получали заем по выгодным процентным ставкам, но покупали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что цены на жилье после окончания программы расти не будут.

Ранее стало известно, что семейная ипотеку под 6% расширится на нескольких категорий россиян.

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В России зафиксирован заметный рост зарплат мигрантов в промышленности
30 июня 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зарплаты мигрантов, занятых в промышленном производстве, выросли в России на 38%. Такие цифры приводят аналитики платформы для работодателей, нуждающихся в сотрудниках-иностранцах, «Мигрант Сервис».
В начале текущего года руководители российских промышленных предприятий были готовы платить рабочим из числа трудовых мигрантов 105 тысяч рублей в месяц. В июне предполагаемая зарплата для иностранных рабочих составила уже 145 рублей в месяц. Специалисты предполагают, что рост зарплаты для мигрантов в промышленной сфере продолжится и к концу года их зарплата может составлять до 180 тысяч рублей.

Это связано с острым кадровым дефицитом и нехваткой рабочих рук. Работодатели пытаются решить проблему с помощью повышения привлекательности вакансий для мигрантов. Самые востребованные специальности для мигрантов это строитель, рабочий и курьер.

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#мигранты
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ФТС: Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей
30 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Tryaging

Импортёры из недружественных стран за два года действия антироссийских санкций недополучили товаров на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила продукцию другим государствам и даже получила выгоду в размере пяти триллионов рублей.
Такие подсчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Согласно торговой статистике, экспорт России в недружественные страны в последние два года был неоднородным. Некоторые позиции снижались, другие, наоборот, росли. Однако по итогам двух лет, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, российский экспорт оказался в плюсе.

По сравнению с периодом до введения антироссийских торгово-экономических санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Благодаря торговле с дружественными странами Москва сумела полностью компенсировать выпавшие доходы из-за сокращения торговли с Западом и нарастить положительное торговое сальдо.

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#рф
#санкции
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На Украине раскритиковали отказ МВФ списать долги страны
30 июня 2024, 05:43

Фото: iStock/alzay

Киевский экономист Алексей Кущ выразил в социальной сети Х возмущение отказом Международного валютного фонда( МВФ) списать долг Украины.
Кущ возмутился тем, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять все без исключения свои обязательства. Он напомнил, что 30% долга Ганы будет списано в этом году.

«Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», – заявил он.

Экономист подчеркнул, что Министерство финансов Украины «упустило историческое окно возможностей» для списания долга в 2022 году.

До этого глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.

Ранее Кущ заявлял о коллапсе экономического развития Украины. По его словам, три кита, которые служили опорой страны, оказались бумажными и сгорели.

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#мвф
#долги
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