У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта

Импортёры из недружественных стран за два года действия антироссийских санкций недополучили товаров на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила продукцию другим государствам и даже получила выгоду в размере пяти триллионов рублей.