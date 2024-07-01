У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта

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На западе Украине месяц на то, чтобы предотвратить дефолт, который ей грозит в августе без соглашения с кредиторами.
Дефолт может быть объявлен в том случае, если Украине не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.
Киев получает поддержку от Запада главным образом в виде военной помощи, а не наличных средств. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть острая нехватка наличных денег в стране.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагал, что после прекращения поддержки со стороны США и Европы Украину ждёт дефолт. Промышленность разрушена, а энергосистема вырабатывает только пятую часть от прежнего. Он призвал не верить слухам о высоком ВВП страны.
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«Экономика страны сильно пострадала из-за военных действий, и её состояние продолжает ухудшаться. Валовой внутренний продукт страны сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. Задолженность Украины в июне составила 94% от ВВП, но ситуация может стать ещё более критической из-за проблем с инфраструктурой», — сообщили в издании The Economist.
Киев получает поддержку от Запада главным образом в виде военной помощи, а не наличных средств. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть острая нехватка наличных денег в стране.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагал, что после прекращения поддержки со стороны США и Европы Украину ждёт дефолт. Промышленность разрушена, а энергосистема вырабатывает только пятую часть от прежнего. Он призвал не верить слухам о высоком ВВП страны.
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Мира Полтева