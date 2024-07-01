В Подмосковье начался приём заявок на субсидии на покупку оборудования

Фото: iStock/shironosov
Приём заявок на субсидирование приобретения и лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса стартовал в Московской области 1 июля, он продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, но не более 5 млн рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Она добавила, что субсидию на оборудование могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Полная информация об условиях получения субсидии размещена на инвестиционном портале региона, там же можно подать заявку.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-10 регионов-лидеров по уровню доходов населения
В подмосковных МФЦ появятся услуги Сбера для бизнеса
Компания из Подмосковья стала лидером в производстве спортивного оборудования
Лев Каштанов