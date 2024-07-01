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В Подмосковье начался приём заявок на субсидии на покупку оборудования

01 июля 2024, 12:15
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

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Приём заявок на субсидирование приобретения и лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса стартовал в Московской области 1 июля, он продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.


«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, но не более 5 млн рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что субсидию на оборудование могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Полная информация об условиях получения субсидии размещена на инвестиционном портале региона, там же можно подать заявку.

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Подмосковье вошло в топ-10 регионов-лидеров по уровню доходов населения
01 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в топ-10 рейтинга по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замкнув десятку сильнейших. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
«Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Подмосковье составило в прошлом году 5,5. Доля населения за чертой бедности составляет 2,22%. Она уменьшилась на 0,5 процентных пункта», – говорится в исследовании.
Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ (3,96). Второе место занимает ещё один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. Третье место в текущем рейтинге досталось Чукотке (2,89). Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

Отмечается, что российская экономика в 2023 году показала динамичный рост, и это отразилось и на благосостоянии россиян. Выросли зарплаты и доходы населения, снизилось число граждан с доходами ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы населения выросли на 5,6%.

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#экономика
#рейтинг
#население
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«Сбермаркет» сменил название на «Купер»
01 июля 2024, 03:50

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания «Сбермаркет» объявила о ребрендинге, служба онлайн-доставки теперь называется «Купер», информирует компания через свой Telegram-канал.
«Новое имя значит – "покупать", доставлять продукцию будут "курьеры-куперы"», – рассказали в «Купере».

Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева поведала агентству ТАСС, что ребрендинг позволит «выделиться на фоне сервисов конкурентов», а также «сделать нас ближе к нашим клиентам» и увеличить количество пользователей.

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#покупатели
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В России завершилась программа льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на новостройки под 8% завершилась
01 июля 2024, 00:11

Фото: istockphoto/fizkes

Срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По льготной программе можно было получить кредит до шести миллионов рублей при первоначальном взносе до 30%. При этом срок ипотеки составлял до 30 лет. По мнению руководителя экспертно-аналитического отдела «Банки.ру» Инны Солдатенковой, отмена действия льготной программы «замедлит рост цен на первичное жилье, а спрос перераспределится на вторичный рынок» и сектор частного жилищного строительства.

Аксаков объяснил решение о прекращении программы льготной ипотеки тем, что заемщики мало что выиграли от нее в связи с ростом цен. Россияне получали заем по выгодным процентным ставкам, но покупали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что цены на жилье после окончания программы расти не будут.

Ранее стало известно, что семейная ипотеку под 6% расширится на нескольких категорий россиян.

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#ипотека
#льготная ипотека
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#заём
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В России зафиксирован заметный рост зарплат мигрантов в промышленности
30 июня 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зарплаты мигрантов, занятых в промышленном производстве, выросли в России на 38%. Такие цифры приводят аналитики платформы для работодателей, нуждающихся в сотрудниках-иностранцах, «Мигрант Сервис».
В начале текущего года руководители российских промышленных предприятий были готовы платить рабочим из числа трудовых мигрантов 105 тысяч рублей в месяц. В июне предполагаемая зарплата для иностранных рабочих составила уже 145 рублей в месяц. Специалисты предполагают, что рост зарплаты для мигрантов в промышленной сфере продолжится и к концу года их зарплата может составлять до 180 тысяч рублей.

Это связано с острым кадровым дефицитом и нехваткой рабочих рук. Работодатели пытаются решить проблему с помощью повышения привлекательности вакансий для мигрантов. Самые востребованные специальности для мигрантов это строитель, рабочий и курьер.

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ФТС: Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей
30 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Tryaging

Импортёры из недружественных стран за два года действия антироссийских санкций недополучили товаров на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила продукцию другим государствам и даже получила выгоду в размере пяти триллионов рублей.
Такие подсчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Согласно торговой статистике, экспорт России в недружественные страны в последние два года был неоднородным. Некоторые позиции снижались, другие, наоборот, росли. Однако по итогам двух лет, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, российский экспорт оказался в плюсе.

По сравнению с периодом до введения антироссийских торгово-экономических санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Благодаря торговле с дружественными странами Москва сумела полностью компенсировать выпавшие доходы из-за сокращения торговли с Западом и нарастить положительное торговое сальдо.

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#рф
#санкции
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На Украине раскритиковали отказ МВФ списать долги страны
30 июня 2024, 05:43

Фото: iStock/alzay

Киевский экономист Алексей Кущ выразил в социальной сети Х возмущение отказом Международного валютного фонда( МВФ) списать долг Украины.
Кущ возмутился тем, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять все без исключения свои обязательства. Он напомнил, что 30% долга Ганы будет списано в этом году.

«Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», – заявил он.

Экономист подчеркнул, что Министерство финансов Украины «упустило историческое окно возможностей» для списания долга в 2022 году.

До этого глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.

Ранее Кущ заявлял о коллапсе экономического развития Украины. По его словам, три кита, которые служили опорой страны, оказались бумажными и сгорели.

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#украина
#мвф
#долги
#финансы
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В США гарантировали восстановление России от санкций
30 июня 2024, 04:09

Фото: iStock/syahrir maulana

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что, хоть против России и продолжают действовать санкции, страна от них не исчезнет, передает РИА Новости.
«Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится», – заверил он.

Роджерс подчеркнул, что Россия никуда не денется и что ее руководство уже проделало «хорошую работу» по преодолению западных ограничений. Он напомнил, что страна обладает нефтяными ресурсами и развивает сельское хозяйство, поэтому находит способ обойти санкции.

Ранее США заговорили о скором снятии санкций в отношении России. Американский инвестор Джим Роджерс подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы будут сняты позже, поскольку они имеют только краткосрочный эффект.

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#россия
#нефть
#сельское хозяйство
#санкции
#сша
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Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян
«Известия»: семейную ипотеку под 6% расширят на нескольких категорий россиян
30 июня 2024, 01:27

Фото: istockphoto/fizkes

На семейную ипотеку под шесть процентов, кроме российских граждан с детьми до шести лет, смогут подать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто желает построить собственное жилье независимо от возраста наследников, передает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.
В ведомстве отметили, что для некоторых категорий россиян семейные ипотечные кредиты будут расширены с 1 июля. Ожидается, что в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам, сообщается в материале издания.

Эксперты считают, что расширение программы будет происходить в основном за счет заемщиков из субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что семейные ипотечные кредиты выгодны жителями таких городов, как Воронеж, Пермь, Волгоград, Челябинск и Санкт-Петербург. При этом погашение такой ипотеки затруднительно людям, проживающим в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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#челябинск
#санкт-петербург
#экспорт
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В США заявили о скором снятии санкций с России
Инвестор Роджерс: санкции США против РФ скоро отменят
29 июня 2024, 06:32

Фото: iStock/syahrir maulana

Антироссийские санкции США, включая недавно введеный пакет, направленный против биржевой инфраструктуры РФ, имеют краткосрочный эффект и будут сняты позже, заявил в интервью для РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — объяснил собеседник агентства, отвечая на вопрос о новых ограничениях Вашингтона.

Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#россия
#сша
#евросоюз
#экономика
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