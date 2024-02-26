В Подмосковье в 2024 году реализуют 11 проектов импортозамещения в пищевой промышленности

Фото: пресс-служба АНО «АИР»
В Московской области в этом году планируют реализовать более 80 проектов импортозамещения, в том числе 11 – в пищевой промышленности. Эти проекты должны снизить зависимость от иностранных производителей и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на 3,6 млрд рублей. В этом году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд. В регионе планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трёх», – уточнила зампред.По словам Зиновьевой, на этих предприятиях суммарно создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Информация о подмосковных проектах импортозамещения и о поддержке региональных производителей доступна на инвестиционном портале Подмосковья.
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Лора Луганская