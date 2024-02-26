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В Подмосковье в 2024 году реализуют 11 проектов импортозамещения в пищевой промышленности

26 февраля 2024, 19:11
Фото: пресс-служба АНО «АИР»

Фото: пресс-служба АНО «АИР»

В Московской области в этом году планируют реализовать более 80 проектов импортозамещения, в том числе 11 – в пищевой промышленности. Эти проекты должны снизить зависимость от иностранных производителей и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на 3,6 млрд рублей. В этом году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд. В регионе планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трёх», – уточнила зампред.
По словам Зиновьевой, на этих предприятиях суммарно создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Информация о подмосковных проектах импортозамещения и о поддержке региональных производителей доступна на инвестиционном портале Подмосковья.

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Подмосковные кулинары представили традиционные блюда в Доме российской кухни
26 февраля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Доме российской кухни на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошёл День Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Министерство вместе с рестораторами организовало порядка 20 мастер-классов, кулинарные шоу, дегустации и театрализованные рассказы об истории традиционных блюд подмосковной кухни.

«Мы проводим день Московской области в Доме российской кухни уже второй раз. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкина и Серпухова. Наши рестораторы и повара научили всех желающих готовить традиционные блюда по сохранившимся подмосковным рецептам, многие из которых имеют многовековую историю», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Так, повара ресторана «Дача №7», расположенного на территории усадьбы Архангельское в Красногорске, приготовили мозговые говяжьи косточки с маринованным луком и телячьи щёчки с запечённой свеклой и чёрной смородиной. Пони также поделились рецептами печёночного паштета и фирменной хреновухи.

«Сергиевская rухмистерская» из Сергиева Посада провела мастер-классы по приготовлению забытого блюда русской кухни – деженя из толокна, а также леденцов из паточной карамели – ландрин.

Мастера из Коломны предложили посетителям театрализованные рассказы с дегустацией традиционного коломенского калача, пастилы и лукерьинского пряника. Гости узнали, как правильно формовать калач, как устроена калачная печь, почему её топят берёзовыми дровами без коры.

Рестораторы усадьбы Мураново из Пушкинского городского округа приготовили мурановские вафли и щи с квашеным ананасом по рецептам ХIХ века.

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Польские фирмы продолжают экспорт товаров из России через третьи страны
26 февраля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Многие компании из Польши продолжают экспортировать различные товары из России. Они успешно обходят многочисленные санкции, используя в качестве промежуточного звена третьи страны.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные исследования консалтинговой группы EY. По информации аналитиков, среди опрошенных более чем двухсот компаний 47% в 2022 году занимались импортом или экспортом товаров и услуг в Россию и Белоруссию.

После начала специальной военной операции экспорт в Россию снизился на 33% — 11 миллиардов злотых в абсолютном выражении (около 2,75 миллиарда долларов). Однако за это же время внешний торговый оборот со странами Евразийского экономического сообщества и Турции вырос на 57% — 13 миллиардов злотых (примерно 3,25 миллиарда долларов).

Эксперты EY уверены, что большая часть этого оборота вполне может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций. В качестве подтверждения они приводят данные об увеличении товарооборота на 400% со странами с такими небольшими рынками, как Армения и Киргизия, что не может не вызывать подозрения.

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В Ступине построят завод по производству соусов на земле за 1 рубль
26 февраля 2024, 16:28

Фото: iStock/Stockah

Завод по производству соусов построит на территории городского округа Ступино компания «ПК Печагин» из Чехова, участок под строительство инвестору предоставили по подмосковной программе поддержки отечественных производителей «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места и будет увеличен объём производства соусов в регионе. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года», — отмечается в сообщении.
Компания «ПК Печагин» выпускает большой ассортимент пищевых товаров, включая кетчупы, горчицу, аджику, соевый соус, томатную пасту, а также масло для жарки и фритюрные смеси.

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В Московской области построят импортозамещающее производство автомобильных фильтров
26 февраля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье появится новое высокотехнологичное импортозамещающее производство салонных и воздушных фильтров. Его запустит компания «МОТОРЪ», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На заводе будут выпускать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей элементы для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания машин. Подобрать земельный участок под инвестпроект на территории в Пушкинского городского округа компании помогла Корпорация развития Московской области.
«Инвестиции в реализацию проекта составит 80 млн рублей. Приступить к строительству завода площадью 1,5 тыс. кв. м. инвестор планирует в I квартале будущего года. Продукция подмосковного предприятия подойдёт для разных марок автомобилей. На предприятии создадут не менее 20 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Компания «МОТОРЪ» более 15 лет производит автомобильные детали, пресс-формы для литья из пластмассы, а также салонные и воздушные фильтры на собственном предприятии в Нижегородской области. Новое производство в Московской области позволит компании увеличить объём выпускаемой продукции на 40%. В компании заявили, что с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в этом виде продукции. Там готовы поставлять её в требуемом объёме.

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В Подмосковье появился научно-исследовательский комплекс в сфере машиностроения
26 февраля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Бронницах завершили строительство и ввели в эксплуатацию научно-исследовательский комплекс для проведения опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиций компании «Интеграл» в проект составил около 70 млн рублей. На новом производстве создадут не менее 150 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов – инженеров и конструкторов», –поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На территории комплекса будут разрабатывать машиностроительную технику и дорабатывать комплектующие изделия к ней. Там также станут испытывать автомобили, сельхозмашины и мотоциклы.

Как отметили в министерстве, помимо производственного здания площадью более 1 тыс. кв. м., на территории комплекса запустили лабораторию для проверки качества и опытно-конструкторское бюро.

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ФНС усилит контроль за крупными должниками
ФНС усилит контроль за должниками с недоимкой выше 50 млн
26 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/ blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила с января представлять информацию о должниках с недоимкой выше 50 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо службы ее территориальным органам.
Там говорится, что соответствующий список будут формировать ежемесячно, внося в него физические и юридические лица, ИП, иностранные и бюджетные организации. Исключать из перечня будут тех, кто хотя бы частично погасил долг, либо предоставил отсрочку или миграцию.

Данная мера может говорить о намерении властей максимизировать налоговые поступления и минимизировать бюджетный дефицит, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Тем более, что бюджет подразумевает увеличение налоговых поступлений к 2026 году до 29 трлн руб. — что на четверть больше, чем было в 2023 году.

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Силуанов: Любые действия с российскими активами встретят симметричный ответ
26 февраля 2024, 06:42

Фото: iStock/Valeriy_Lushchikov

Россия готова симметрично ответить на любые действия Запада в отношении своих замороженных активов, заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости» министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал он.

По словам министра, заморозка и возможная конфискация суверенных активов России в пользу Украины приводят к отходу других государств от использования доллара и евро.

Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.

Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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#антон силуанов
#интервью
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Индия за год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз
26 февраля 2024, 05:18

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

За прошедший год поставки смартфонов из Индии в Россию увеличились в денежном выражении в 16 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
Так, в 2022 году объем поставок смартфонов из Индии в Россию составлял $6,1 млн. А в 2023 году этот показатель вырос до $97,3 млн.

Эксперты объясняют, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии. Поэтому из Индии в РФ, скорее всего, ввозят смартфоны не индийских производителей, а американских, китайских и южнокорейских. Они обратили внимание на то, что изготовляемые в Индии Xiaomi, Samsung, Google, Apple стоят значительно дешевле оригиналов, поэтому пользуются большим спросом. Именно они и попадают в Россию.

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Россия обсуждает с Китаем займы в юанях
Силуанов сообщил, что Россия обсуждает с Китаем займы в юанях
26 февраля 2024, 05:04

Фото: iStock/ blinow61

Российские власти ведут переговоры с Китаем о возможности займов в юанях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.
Силуанов рассказал, что обсуждения ведутся «достаточно давно», однако решение пока не принято. В последний раз переговоры проводили в конце 2023 года на «межминистерском диалоге».

В бюджете на 2024 год предусмотрены исключительно внутренние займы. В ближайшие три года их объем должен составить порядка 4 трлн руб. в год.

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