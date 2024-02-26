В Ступине построят завод по производству соусов на земле за 1 рубль

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Завод по производству соусов построит на территории городского округа Ступино компания «ПК Печагин» из Чехова, участок под строительство инвестору предоставили по подмосковной программе поддержки отечественных производителей «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места и будет увеличен объём производства соусов в регионе. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года», — отмечается в сообщении.Компания «ПК Печагин» выпускает большой ассортимент пищевых товаров, включая кетчупы, горчицу, аджику, соевый соус, томатную пасту, а также масло для жарки и фритюрные смеси.
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