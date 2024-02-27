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В магазинах ОАЭ за месяц раскупили больше 7 тонн товаров из Подмосковья

27 февраля 2024, 09:41
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 7 тонн произведённых в Московской области продовольственных товаров раскупили в супермаркетах Дубая в течение месяца, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

«Партия продовольственных товаров объёмом 7,6 тонн от пяти подмосковных производителей была доставлена в ОАЭ и размещена на полках супермаркетов в рамках реализации пилотной программы комплексной поддержки экспортёров. (…) Наш контейнер полностью распродан в ретейле практически за месяц», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что этот опыт показал эффективность программы, поэтому поставки будут наращиваться. Кроме того, в число стран-импортёров планируется включить Китай и Саудовскую Аравию.

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Участниками строительной выставке в Узбекистане стали пять подмосковных компаний
27 февраля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Пять компаний из Московской области, производящих различные стройматериалы и оборудование, представили свою продукцию на международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Ташкенте, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Подмосковные компании представлены на стенде, который объединил сразу три региона России: Московскую область, Волгоград и Новосибирск. Всего здесь можно познакомиться с деятельностью и продукцией 15 фирм, в том числе с подмосковными ООО «Промышленник-М», ООО «Алюмет», ЗАО «Флоутэк», ООО «Теплосила» и ООО «Профиль», — отмечается в сообщении.
Строительная и интерьерная выставка UzBuild — мероприятие, получившее одобрение Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Здесь представлены самые значимые достижения строительной индустрии, включая передовые материалы, оборудование и технологии.

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В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады
В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады со стороны Украины
27 февраля 2024, 06:45

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

Рабочая группа крымского парламента уточнила сумму ущерба бюджетной системе полуострова из-за энергетической блокады со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя спецгруппы Сергея Трофимова.
По его словам, предварительные расчеты показали сумму в 3 трлн 156 млрд 605 млн руб.

Также был оценен ущерб физическим лицам — 2 трлн руб., заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов.

Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 млрд руб.

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ЦБ разрешит банкам досрочно снимать средства с депозитов
ЦБ с 4 марта разрешит банкам досрочно снимать средства с депозитов
27 февраля 2024, 05:27

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Кредитные организации получат возможность досрочно возвращать полностью или частично средства с депозитов в Центробанке по итогам аукционов на срок более 1 дня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Для этого кредитным организациям придется заключить с Банком России дополнительное соглашение. На досрочно возвращаемую сумму депозита будут начисляться проценты в соответствие со ставкой по депозитным операциям овернайт, действующей в день начисления процентов.

Новые правила вступят в силу с 4 марта.

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Bloomberg: Китай ограничил квантовые фонды в попытке остановить обвал рынка
27 февраля 2024, 02:49

Фото: iStock/ Igor Kutyaev

Китайские власти ввели беспрецедентные ограничения в отношении квантовых хедж-фондов, применяющие компьютерные алгоритмы для торговли акциями, на фоне обвала фондового рынка КНР, пишет Bloomberg. За полгода китайский фондовый рынок упал на $4 трлн.
Пекин внезапно ввел ряд ограничений коротких продаж акций и арбитражных сделок хедж-фондов. Например, брокерам запретили исполнять заявки на падение акций.

По данным издания, такие меры вызвали панику на рынке и массовый вывод средств инвесторами, в результате чего ряд квантовых фондов понес значительные убытки из-за невозможности закрыть позиции. При этом иностранные инвесторы итак активно выводили капиталы из Китая на фоне жестких ограничений в технологическом и недвижимости секторах. Неожиданное ужесточение правил лишь усугубит отток, что приведет к дальнейшему замедлению экономического роста страны, полагают эксперты.

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Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90 до 25%
27 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/ Jirapong Manustrong

Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с нынешних 90% до 25% в выдачах на первичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на источник. В пресс-службе ведомства подтвердили, что такой вопрос обсуждается.
В министерстве считают, что выгодные условия для покупки жилья должны предоставляться семьям и представителям целевых специальностей, которые действительно в этом нуждаются, в связи с чем сейчас разрабатываются предложения по комплексному подход к льготным программа, рассказал источник.

1 июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.

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РБК: России введет запрет на экспорт бензина на полгода
РБК: Правительство России с 1 марта на полгода введет запрет на экспорт бензина
27 февраля 2024, 01:04

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

С 1 марта в России будет введен запрет на полгода на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Об этом рассказал РБК источник. По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин одобрил данные меры. Еще один источник, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
Это не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Ввести временный запрет на экспорт бензина ранее предложил вице-премьер Александр Новак. Он объяснил, что на внутреннем рынке намечается сезон повышенного спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ, а также летних отпусков.

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В России создаются все условия для льгот компаниям, меняющим регистрацию
«Известия»: Экономист Чирков рассказал о льготах меняющим регистрацию компаниям
26 февраля 2024, 23:43

Фото: iStock/SbytovaMN

В России создаются все условия, чтобы компании, которые меняют регистрацию, могли получать льготные условия. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал экономист Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ.
По словам эксперта, переезд компаний из западных юрисдикций в Россию пройдет менее болезненно, чем это могло бы быть, несмотря на то, что они зачастую делают это не по своей воле, а по причине западных санкций.

«Этими схемами могут пользоваться многие российские компании, которые еще процедуру редомиляции не прошли, то есть компании, которые, в принципе по происхождению своему российские, но базировались за рубежом», — отмечает Чирков.

В подобных переездах будут заинтересованы и многие компании, которые просто работают с Россией, подчеркнул эксперт, поскольку в рамках российской юрисдикции выгодно выполнять те или иные условия и получать определенные льготы.

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Стоимость биткойна превысила $54 тыс. впервые с 2021 года
Стоимость биткойна превысила $54 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года
26 февраля 2024, 22:58

Фото: iStock/ znm

Стоимость биткойна в ходе торгов на площадке Coindesk в 22:17 мск выросла на 4,96%, до $54,107 тыс., передает ТАСС.
В 22:27 мск криптовалюта ускорила рост до $54,371 тыс. ( 5,52%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $54 тыс. 2 декабря 2021 года.

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Еврокомиссия призвала Украину продавать зерно в третьи страны
26 февраля 2024, 20:03

Фото: istockphoto/Nebasin

Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. Украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза. Трансляция её велась на сайте ЕС.

«Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, ее отношение представляет ключевой фактор», — сказал еврочиновник.

Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.

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