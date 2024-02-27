В магазинах ОАЭ за месяц раскупили больше 7 тонн товаров из Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 7 тонн произведённых в Московской области продовольственных товаров раскупили в супермаркетах Дубая в течение месяца, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Партия продовольственных товаров объёмом 7,6 тонн от пяти подмосковных производителей была доставлена в ОАЭ и размещена на полках супермаркетов в рамках реализации пилотной программы комплексной поддержки экспортёров. (…) Наш контейнер полностью распродан в ретейле практически за месяц», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Она подчеркнула, что этот опыт показал эффективность программы, поэтому поставки будут наращиваться. Кроме того, в число стран-импортёров планируется включить Китай и Саудовскую Аравию.
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