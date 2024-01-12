Учёный Глушков: Экологичное топливо — перспективное направление инженерной мысли

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Профессор, директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Глушков заявил о перспективности экологичного композиционного топлива.
По его словам, в современной авиации уже наметилась тенденция соединять керосин нефтяного происхождения с биотопливом для снижения углеродного следа, оставляемого самолётами в атмосфере.
Однако, добавил он, сейчас такое топливо будет стоить дороже обычного.
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«Разработка композиционного топлива — это действительно очень перспективное направление инженерной мысли. Нефть — невозобновляемый ресурс, её запасы сокращаются, и цены на углеводородные источники энергии будут лишь расти. Поэтому заблаговременная разработка альтернативы — естественный процесс», — отметил в беседе с RT Глушков.
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Мелисса Тимофеева