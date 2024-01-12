Западные учёные заметили, что рак заметно «помолодел»

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Онкологические заболевания стремительно молодеют, всё чаще раком стали болеть люди до 50 лет, об этом пишет The Wall Street Journal.
«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», - прокомментировала ситуацию американский врач Андреа Черчек.
В WSJ отметили, что заболеваемость раком в США выросла на 12,8 процентов за 20 лет. При этом, зачастую, пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, ранее вели абсолютно здоровый образ жизни.
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Евгения Парфентьева