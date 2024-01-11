Озвучен топ российских университетов по привлечению средств в науку

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщила, что в России университетами-лидерами по привлечению средств бизнеса в науку стали МГМУ им. И.М. Сеченова и Казанский федеральный университет (КФУ).
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова за 2023 год уже привлёк инвестиции в размере более 2 млрд рублей, КФУ привлёк на реализацию своей программы развития более 1,53 млрд рублей, а Санкт-Петербургский государственный морской технический университет добился софинансирования в размере 1,3 млрд рублей», — приводит Газета.ру слова министра.
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