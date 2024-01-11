Озвучен топ российских университетов по привлечению средств в науку

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни





В Малом театре рассказали, где и когда похоронят артиста Соломина

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. Внучка артиста рассказала, что он умер «тихо во сне». Скончался Соломин в своей квартире на в Спиридоньевском переулке. Рядом с народным артистом СССР находилась его дочь.









Причины смерти Юрия Соломина





Юрий Соломин перенес инсульт

Последние дни жизни Соломина

Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

Юрий Соломин: биография

Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Об этом агентству ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, место захоронения прежде выбрал сам артист. Он изъявлял желание быть похороненным рядом с могилой его супруги.Прощание с народным артистом пройдет в Малом театре.В настоящее время точная причина смерти артиста неизвестна, однако предполагается, что она могла наступить в результате почечной недостаточности, спровоцированной ранее перенесенным инсультом.В конце 2023 года народный артист был госпитализирован в больницу. 88-летнему актеру стало плохо во время прогулки: он потерял сознание и упал. После обследования ему поставили диагноз инсульт.После перенесенного инсульта, Соломин продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. Актера выписали 9 января после того, как его состояние удалось стабилизировать. Однако на следующий день 88-летний Соломин скончался.Будущий народный артист родился 18 июня 1935 года. Спустя шесть лет в семье появился еще один сын. Оба брата окончили театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. В труппу Юрий был зачислен в 1957 году. Свои первые главные роли он сыграл в постановках: «Ревизор», «Дядя Ваня», «Чайка» и «Горе от ума».





Депутат Драпеко назвала худрука Малого театра Соломина нравственным ориентиром

«Юрий Мефодьевич, безусловно, герой нашего времени, человек, который пронес через десятилетия свою веру в российскую традицию, в добро, в то, что русский театр должен всегда быть отражением, зеркалом народной жизни», – рассказала Драпеко.

Актриса Лариса Лужина прокомментировала новость о смерти Соломина

«Я в таком же возрасте примерно, как и Соломин. Все мы уже идем туда. Все там встретимся скоро, и ничего тут уже не поделаешь», – заявила Лужина.

«Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил <…> А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», – рассказала актриса.