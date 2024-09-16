Уровень ипотек в России восстановился

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Уровень выдачи ипотеки начал восстанавливаться после приостановки льготного жилищного кредитования и других государственных программ в июле, сообщают «Известия».
По данным издания, по сравнению с июлем выдача кредитов в августе выросла на 8%, до 333 миллиардов рублей, а количество кредитов увеличилось на символический 1% Небольшое восстановление произошло после почти трехкратного падения выдачи ипотеки в июле.
Всего за первые восемь месяцев 2024 года россияне взяли ипотечных кредитов на 3,64 триллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился на 13 месяцев и составил более 21 года.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидаемая в долгосрочной перспективе низкая инфляция приведет к снижению ставок по ипотеке. Глава ЦБ РФ отметила, что ставки по ипотеке зависят не только от ключевой ставки, но и от инфляционных ожиданий банков и заемщиков.
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Всего за первые восемь месяцев 2024 года россияне взяли ипотечных кредитов на 3,64 триллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился на 13 месяцев и составил более 21 года.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидаемая в долгосрочной перспективе низкая инфляция приведет к снижению ставок по ипотеке. Глава ЦБ РФ отметила, что ставки по ипотеке зависят не только от ключевой ставки, но и от инфляционных ожиданий банков и заемщиков.
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Александр Климов