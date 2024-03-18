Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»

Фото: iStock/NiseriN
Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, сообщает Коммерсант.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа Украины продлить контракт на транспортировку газа с Российской Федерацией в Европу возникает вопрос о том, как этот газ будет поступать в европейские страны, и альтернативные маршруты в настоящее время в значительной степени заблокированы.
Читайте также:
Польша объявила о незаконности выборов в России
Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной
Зеленский раскритиковал союзников за недальновидность
Александр Климов