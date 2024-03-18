Польша объявила о незаконности выборов в России

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Президентские выборы в России не считаются легитимными, свободными и справедливыми, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Министерство заявило, что выборы проводились на «временно оккупированной территории Украины», что, по мнению польской стороны, нарушает международное право. МИД также добавило, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан».
Ранее The Telegraph сообщила, что глава британской минобороны «обвинил российского лидера Владимира Путина в краже выборов».Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения. «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – подчеркнула она.
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«Польша решительно осуждает подобные действия», – заявили в министерстве.
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Александр Климов