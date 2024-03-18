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Польша объявила о незаконности выборов в России

МИД Польши: Российские выборы нельзя считать свободными, законными и честными
18 марта 2024, 04:12
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президентские выборы в России не считаются легитимными, свободными и справедливыми, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Министерство заявило, что выборы проводились на «временно оккупированной территории Украины», что, по мнению польской стороны, нарушает международное право. МИД также добавило, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан».

«Польша решительно осуждает подобные действия», – заявили в министерстве.


Ранее The Telegraph сообщила, что глава британской минобороны «обвинил российского лидера Владимира Путина в краже выборов».Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения. «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – подчеркнула она.

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#владимир путин
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#польша
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По мнению ЦИК, Даванков может занять второе место на выборах с учетом ДЭГ
ЦИК: С учетом результатов электронного голосования Даванков может стать вторым
18 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков может выйти на второе место на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на общефедеральной платформе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.
Согласно окончательным результатам федерального ДЭГ во всех 28 регионах, где оно происходило, Владислав Даванков набрал 277 365 голосов россиян (6,28%), заняв второе место после ныне действующего главы государства Владимира Путина (87,41%). При этом за кандидата от КПРФ Николая Харитонова, который сейчас занимает второе место после обработки более 93 процентов всех избирательных протоколов, в режиме онлайн проголосовали 112 810 избирателей (2,56%), то есть почти на 165 тыс. голосов меньше.

Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.

Более 3 млн заявлений было подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Больше всего заявок поступило от жителей Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

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#кандидаты
#выборы
#россия
#цик
#владимир путин
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Путин акцентировал внимание на ошибках предвыборного штаба Надеждина
Путин: Надеждин и его штаб совершили ошибки
18 марта 2024, 03:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина не допустили к участию в президентских выборах из-за неудовлетворительной работы его избирательного штаба, заявил президент Владимир Путин, его слова цитирует «Коммерсантъ».
«Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций. По моим данным, не было набрано необходимое количество голосов, необходимых для участия в выборах», — сказал Путин журналистам во время выступления в своем предвыборном штабе.

Ранее Владимир Путин поделился своим восприятием смерти Алексея Навального* и принял поздравления с победой на выборах от Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#выборы
#кандидаты
#россия
#президент
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Стала известна дата крупнейших демократических выборов в истории человечества
CNN: В парламентских выборах 19 апреля в Индии примут участие 1,4 млрд человек
18 марта 2024, 03:34

Фото: iStock/twinsterphoto

19 апреля откроются избирательные участки на парламентских выборах в крупнейшей демократической стране мира — Индии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Из населения в 1,4 млрд человек отдать свои голоса будут иметь право 960 миллионов индийцев. Ожидается, что партия Нарендры Моди, Бхаратия Джаната (БДП), сохранит власть на следующие пять лет.

Голосование будет проходить в семь этапов по всей стране и завершится 1 июня. Все голоса из 28 штатов страны и восьми союзных территорий будут подсчитаны 4 июня.

Под руководством премьер-министра Нарендры Моди, Индия готова стать «локомотивом» XXI века благодаря быстрому росту экономики. Моди ставит себе в заслугу экономические и технологические достижения Индии, включая вызов Китаю и успешную посадку на Луну первого ровера.

Ранее правительство Индии объявило о введении в действие закона, который лишает мусульман прав, предоставляемых представителям других религий. Эта так называемая реформа гражданства была принята парламентом в декабре 2019 года, но так и не была реализована. Тогда это вызвало трехмесячные демонстрации, которые закончились кровопролитием — индуистские фанатики развязали антимусульманские погромы в северном Дели, 53 человека были убиты.

Закон направлен на легализацию беженцев, принадлежащих к религиозным меньшинствам, преследуемым в соседних странах с мусульманским большинством — Пакистане, Бангладеш и Афганистане — которые легально или нелегально въехали в Индию до конца 2014 года. В документе перечислены религии, имеющие право на натурализацию — индусы, парсы, сикхи, буддисты, джайны и христиане — но не указаны мусульмане. Таким образом, этот документ представляет собой нарушение конституции, поскольку впервые в истории этой светской страны вводит религиозный критерий для получения гражданства.

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#индия
#выборы
#население
#парламент
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Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней
РИА Новости: Владимир Путин прокомментировал акцию «Полдень против Путина»
18 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России прокомментировал своё отношение к оппозиционной акции «Полдень против Путина», которая прошла в воскресенье, 17 марта, на избирательных участках во многих городах России и зарубежья. По его словам, призывы оппозиции приходить голосовать на избирательные участки в полдень можно только похвалить, агитация за участие в голосовании — это хорошо
«Если шли призывы прийти голосовать — за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы. Насколько я знаю, это не имело эффекта. Но некоторые портили бюллетени — это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Это недемократично», — отметил президент.



Напомним, что незадолго до выборов российские оппозиционеры объявили акцию протеста под условным названием «Полдень против Путина», суть которой заключалась в явке на избирательные участки 17 марта в 12:00. Инициативу тут же подхватили многие оппозиционные политики и журналисты, сообщив, что цель мероприятия — «показать миллионам людей единомышленников и осознать, как много людей против войны, коррупции и беззакония». А немецкое издание Der Spiegel написало, что сторонники умершего лидера оппозиции Алексея Навального* нашли законный и безопасный способ протестовать против Кремля в случае переизбрания Владимира Путина.

Ранее, выступая* перед своими сторонниками, Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного за несколько дней до момента смерти оппозиционера в колонии «Полярный волк» на Ямале. По словам главы государства, у него было одно условие — Навальный* больше никогда не должен был возвращаться в Россию. Путин охарактеризовал его смерть как печальное событие.

В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток поджогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.

Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.

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#владимир путин
#выборы
#россия
#оппозиция
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Захарова ответила министру иностранных дел Великобритании на слова о «сворованных выборах»
Захарова после слов Лондона о «сворованных выборах»: Ищите Миддлтон
18 марта 2024, 02:54

Фото: Пресс-служба МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах» в России.
Как пишет газета The Telegraph, глава Министерства обороны Великобритании обвинил российского лидера Владимира Путина в «краже выборов».

Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – ответила Захарова.

Она также спросила, что случилось с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

«Нашлась? Ищите, Шаппс», — призвала дипломат.

Ранее Us Weekly сообщал, что Кейт Миддлтон не видели в течение двух месяцев даже ее ключевые сотрудники. Она не появлялся на публике с 25 декабря 2023 года. Это привело к появлению теорий заговора, объясняющих его исчезновение тяжелой болезнью, комой или даже разводом.

Президентские выборы состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов в России. По результатам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего числа голосов.

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#великобритания
#мария захарова
#мид рф
#выборы
#владимир путин
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Путин рассказал об оставшихся после распада СССР специалистах по борьбе с Россией
Путин: Специалисты по борьбе с Россией остались и после распада СССР
18 марта 2024, 02:44

Фото: iStock/oxinoxi

После распада Советского Союза было много специалистов, которые ничего не могли делать, кроме как бороться с Советским Союзом, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
По его словам, с тех пор эти люди стали противниками России, которые десятилетиями работали против страны.

«Вот они свое политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы», – рассказал российский лидер. При этом он признал, что «там не совсем тупые люди сидят», – рассказал российский лидер.

В то же время он признал, что «там не совсем тупые люди сидят».

Ранее Владимир Путин заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

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#россия
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Венесуэла, Куба и Никарагуа поздравили Путина с победой на выборах президента РФ
18 марта 2024, 02:14

Фото: официальный сайт Кремля

Президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает РИА Новости. Также с поздравлениями выступило министерство иностранных дел Кубы.
Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».



Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.

В свою очередь, официальная Гавана в своих поздравлениях сделала акцент на укреплении двусторонних связей с Россией. Об этом заявили в МИД республики. При этом, как заявил глава внешнеполитического ведомства острова Свободы Бруно Родригес Паррилья, избрание Владимира Путина «представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа».

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа римский поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Понтифик поддерживает регулярное общение с Севастьяновым и часто передает через него сообщения, отмечают СМИ.

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#венесуэла
#россия
#поздравление
#владимир путин
#выборы
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Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР
18 марта 2024, 01:58

Фото: iStock/CIL868

Президент РФ Владимир Путин Путин в разговоре с китайским журналистом назвал остров Тайвань «неотъемлемой частью Китайской Народной Республики», пишет РИА Новости.
Кроме того, выступая в своем предвыборном штабе перед сторонниками глава России отметил, что сегодняшние отношения РФ и Китая являются стабилизирующим фактором, а его хорошие личные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином позволяют эти самые отношения развивать.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен.

Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал нынешний президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. В ноябре 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Сан-Франциско лично пообещал Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем, сообщил телеканал NBC.

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#китай
#сша
#россия
#владимир путин
#минобороны
#джо
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Путин укрепляет лидерство после обработки более чем 80% избирательных протоколов
18 марта 2024, 00:57

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов пока занимает второе место с результатом в 4,22%. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04%. У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого на данный момент всего лишь 3,16%.



При этом все соперники Владимира Путина уже официально признали его победу, отметив, что для них главным было привлечь внимание избирателей к своим предвыборным программам.

Сам же президент России, выступая в своем предвыборном штабе в Гостином дворе, поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам Путина, люди пришли на избирательные участки, как одна команда, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда Россия вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.

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#цик
#выборы
#голосование
#владимир путин
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