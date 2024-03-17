Зеленский раскритиковал союзников за недальновидность

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в своем вечернем обращении в Telegram некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных средств.
Он выразил благодарность Канаде «за присоединение к нашей коалиции дронов», а также за оружие, «доказавшее свою высокую эффективность».
В то же время Зеленский в своей речи отметил «всех наших друзей в мире, которые за эту неделю помогли, предоставили нам новые пакеты поддержки, приняли новые решения в пользу украинских сил». В частности, он поблагодарил за помощь США, Данию, Грецию и Германию, а также также отметил руководящую роль Франции в вопросе поддержки Украины
Ранее Зеленский объявил о продолжении ударов по России.
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«И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — это это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — заявил украинский лидер.
Ранее Зеленский объявил о продолжении ударов по России.
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Александр Климов