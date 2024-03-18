Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной

Фото: iStock/byelaman
России придется создать «санитарную зону» недалеко от границы с Украиной, заявил в своем предвыборном штабе Владимир Путин, передает ТАСС.
Таким образом президент ответил на вопрос о том, стоит ли присоединить Харьковскую область России, чтобы остановить нападения и обстрелы российской территории на границе с Украиной.
«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил российский лидер, предпочтя не вдаваться в подробности.
В день президентских выборов военнослужащие украинской армии и так называемого Русского добровольческого корпуса* стремились проникнуть на территорию приграничных регионов, но все попытки были сорваны.
Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на отсутствие в России смертной казни, отношение к предателям будет как в зоне боев.
Читайте также:
«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России
«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО
«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США
* Запрещенная в России террористическая организация
«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил российский лидер, предпочтя не вдаваться в подробности.
Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на отсутствие в России смертной казни, отношение к предателям будет как в зоне боев.
Читайте также:
«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России
«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО
«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США
* Запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов