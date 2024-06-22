Украина планирует нарастить импорт электроэнергии из Европы до рекордного уровня

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Украина в текущие сутки планирует рекордно нарастить импорт электроэнергии из европейских стран. Ожидается, что он превысит 33,5 тысячи мегаватт в час.
Об этом в субботу, 22 июня, сообщило в своём официальном телеграм-канале министерство энергетики страны. По данным ведомства, это наибольший объём импортируемой электроэнергии за последние несколько дней. Например, 18 июня импорт электроэнергии из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час. На следующий день он достиг 28 тысяч мегаватт в час. 20 и 21 июня этот показатель составлял 27,5 тысячи мегаватт в час.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, того, что осталось, недостаточно, чтобы пережить зиму. Не хватает на это также и импорта электроэнергии.
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Александр Бойцов