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Украина планирует нарастить импорт электроэнергии из Европы до рекордного уровня

22 июня 2024, 15:47
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Украина в текущие сутки планирует рекордно нарастить импорт электроэнергии из европейских стран. Ожидается, что он превысит 33,5 тысячи мегаватт в час.


Об этом в субботу, 22 июня, сообщило в своём официальном телеграм-канале министерство энергетики страны. По данным ведомства, это наибольший объём импортируемой электроэнергии за последние несколько дней. Например, 18 июня импорт электроэнергии из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час. На следующий день он достиг 28 тысяч мегаватт в час. 20 и 21 июня этот показатель составлял 27,5 тысячи мегаватт в час.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, того, что осталось, недостаточно, чтобы пережить зиму. Не хватает на это также и импорта электроэнергии.

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#украина
#электроэнергия
Решение Байдена воспрепятствовало сделке Украины по поставкам СПГ
22 июня 2024, 03:48

kremlin

Украина подписала крупное соглашение с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но столкнулась с препятствиями со стороны Белого дома, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание напомнило, что после 24 февраля 2022 года Европа диверсифицировала свое энергоснабжение, но многие страны по-прежнему полагаются на российский газ, проходящий по трубопроводу через Украину. Украинские контракты с поставщиками из Соединенных Штатов призваны помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа.

«Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент [США Джо] Байден», – говорится в публикации.

WSJ отмечает, что американский лидер перестал выдавать разрешения на новые экспортные проекты СПГ из-за «зеленой повестки дня». В то же время глава Белого дома позиционирует себя как более надежного союзника, чем его предшественник Дональд Трамп.

26 января Байден объявил о приостановке процедур утверждения новых контрактов на экспорт газа из США. Он объяснил этот шаг ситуацией с изменением климата. Конгресс США назвал решение президента по СПГ отвратительным провалом.

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Аграрии Московской области начали заготовку кормов для скота
21 июня 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные сельхозпроизводители начали активно заготавливать корма для крупного и мелкого рогатого скота. Уже заготовлено 1,3 тыс. тонн сена и 65,8 тыс. тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье стартовала заготовка сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота, овец и коз. Всего планируется собрать 70 тыс. тонн сена, более 795 тыс. тонн сенажа и 675 тыс. тонн силоса. Это обеспечит скот кормами собственного производства в количестве 26,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Он заверил, что скот будет полностью обеспечен необходимыми кормами для производства продукция животноводства.

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Минфин Бельгии: Изъятие активов РФ в ЕС вызовет непредсказуемые последствия
21 июня 2024, 19:41

Фото: istockphoto/stormwatch153

Изъятие российских активов в Евросоюзе приведет к непредсказуемым последствиям, поэтому бельгийские власти выступают против такой инициативы. Об этом в беседе с прессой рассказал глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем на совещании министров по финансам стран-участниц ЕС в Люксембурге.
По словам министра, Бельгии важно не трогать активы РФ во избежание юридических и финансовых последствий, а второй момент заключается в распределении рисков по кредиту киевскому режиму. Петегем сделал акцент, что вопрос является очень важным во время создания инструмента, это «ключевой момент всей дискуссии».

Бельгия председательствует в ЕС до конца текущего месяца, под ее юрисдикцией депозиты Euroclear, на чьих счетах самая большая часть замороженных в ЕС активов России.

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#мир
#бельгия
#россия
#евросоюз
#активы
#новости
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Французский разведчик раскрыл, как Украина обманула весь мир
Аналитик Жюйе: на экспорте украинского зерна зарабатывает не Украина, а Штаты
21 июня 2024, 17:23

Фото: istockphoto/sandsun

Украина обманула весь мир, сказав, что РФ заморит голодом население Земли, заблокировав вывоз республиканского зерна из Одессы, из-за чего киевский режим не сможет поставлять зерно другим странам, зарабатывая на поставках и тем самым помогая себе в кризисной ситуации.
Об этом в беседе с порталом Club des Vigilants заявил бывший руководитель службы французской экономической разведки Ален Жюйе. Он объяснил, что зерно уже было не в собственности Киева, а принадлежало компаниям США.

«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось 5%, а всё остальное шло в западные страны. Отличный финт дезинформации! Проблема [украинского] экспорта в том, что деньги на нем зарабатывает не Украина, но американские компании», – сказал аналитик.

Инициатором проверки кораблей выступила Турция, чтобы проверить, нет ли в грузе оружия. Киевский режим не смог нажиться.

Жюйе резюмировал, что Киев ждет расплата перед Западом за поставляемые им вооружения, что представляет для Украины проблему, поскольку США все дают в кредит, а не просто так.

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#зерновая сделка
#сша
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В Сергиевом Посаде появится новое швейное производство
21 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Новое швейное производство построят в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Компания «Силуэт» получила земельный участок в Подмосковье для реализации своего импортозамещающего инвестиционного проекта. Компания воспользовалась региональной программой поддержки «Земля за 1 рубль», чтобы запустить швейное производство.

«Строительство и запуск нового предприятия запланированы на 2027 год. На заводе будет создано 10 рабочих мест. Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Земельный участок предоставлен компании по льготной ставке в размере 1 рубль в год на три года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участок площадью 794 квадратных метра был заявлен компанией для импортозамещающего проекта. После реализации бизнес-плана предприниматель сможет выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.


«Силуэт» планирует вложить 20 миллионов рублей в запуск производства нательного белья из натуральных и синтетических тканей на территории Сергиево-Посадского городского округа.

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Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны
Власти КНР: ЕС провоцирует споры, которые могут привести к торговой войне
21 июня 2024, 15:44

Фото: istockphoto/masterSergeant

Евросоюзом провоцируются споры в торговле, а также нагнетаются разногласия с Китаем в торговых вопросах, поскольку Брюссель хочет ввести пошлины на китайские электрокары, что может вызвать торговую войну. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции Китая.
«К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать «торговую войну». Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Пекин всегда соблюдал правила, установленные Всемирной торговой организацией (ВТО). Кроме того, в Минкоммерции КНР заявили, что текущая ситуация в торговых отношениях между Китаем и европейскими странами противоречит тому, какой бы ее хотели видеть в Пекине.

До этого сообщалось, что с июля Евросоюз может ввести пошлины на китайские электрокары, экспортируемые в Европу. Это же собираются сделать и американские власти.

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#мир
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#новости
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Стало известно, в каком районе Москвы продаются самые доступные квартиры
В Новой Москве 40% квартир стоят до 10 млн рублей
21 июня 2024, 14:07

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Самые доступные квартиры в новостройке продаются в Новой Москве и Московской области. 40% и 61% от общей массы квартир стоят от 5 млн до 10 млн руб. Такие данные привёл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
В «старой» Москве в основном продаются квартиры и апартаменты от 10 миллионов рублей.

«За прошедший год число доступных вариантов сократилось во всех сегментах и локациях столицы. Это связано с удорожанием строительных материалов и работ, а также с активным спросом на самые дешевые малогабаритные квартиры и апартаменты», — рассказал Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

Таким образом, по данным «Метриум», стоимость квадратного метра на столичном рынке в апреле-июне текущего года составила 465,6 тыс. руб, тем самым увеличившись на 70% за последние пять лет.

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#апартаменты
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Бизнесмен призвал обменивать доллары из-за экономического краха США
Ким Дотком: продавайте доллары, кризис США неизбежен
21 июня 2024, 14:04

Фото: IStock/Greggory DiSalvo

Экономический кризис в США неминуем, госдолг страны превышает все ее активы вместе взятые, сообщил немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Предприниматель объясняет кризис США огромным госдолгом, проценты по которому достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов.

«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал Дотком.

На сегодняшний день по данным U.S. National Debt Clock госдолг США составляет $34,8 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя.

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Россиянам пояснили причину роста цен на картофель
Картофель дорожает из-за роста стоимости логистики
21 июня 2024, 12:46

Фото: iStock/boggy22

Стоимость молодого картофеля является высокой из-за сложностей логистики и её постоянного удорожания.
По данным Росстата, стоимость картошки с начала года выросла уже на 50%.

«На Ямале килограмм молодой картошки стоит от 72 до 100 рублей за килограмм. Еще дешевле картофель нового урожая в Йошкар-Оле — 50 рублей. Но, например, в Челябинске и Оренбурге цены доходят до 130-140 рублей за кило», — приводит данные argumenti.ru.

Молодой картофель, выращенный в России, появится на прилавках магазинов только осенью. Сейчас продаётся новый урожай картофеля от зарубежных поставщиков, что влияет на его стоимость. По словам экспертов, Россия не может напрямую оплачивать картофель и постоянно ищет обходные пути, что увеличивает транспортные расходы и увеличивает стоимость самой картошки.

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