Минэнерго: Ущерб энергетики Украины от взрывов превысил миллиард долларов

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Ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре Украины в результате российских ракетных ударов, превысил миллиард долларов. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.
К тому же, по его словам, в дальнейшем этот ущерб будет только расти, передаёт пресс-служба ведомства. Галущенко отметил, что наиболее серьёзные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. Также пострадали системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Ситуацию министр назвал достаточно сложной.
Чуть ранее Галущенко рассказал, что за время последнего отопительного сезона взрывами и ракетными ударами было уничтожено больше энергетических мощностей, чем сотрудники отрасли успели восстановить после предыдущих разрушений.
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Александр Бойцов