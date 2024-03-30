На Украине назвали последствия российских ударов по объектам энергетики

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Российские военные парализуют Вооружённые силы Украины, нанося прицельные удары по объектам энергетики Украины и связанной с ними инфраструктуре. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
По мнению Старикова, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой. Именно логистическую систему Украины ВС РФ сейчас успешно уничтожают, разрушая или повреждая объекты энергетики, в том числе те, которые обеспечивают нормальное функционирование железнодорожного транспорта. Россия успешно решает свою задачу, лишая ВСУ мобильности, заключил полковник.
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Александр Бойцов