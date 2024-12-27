Украина получила от США первые 100 млн кубометров сжиженного газа

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Киев получил от Вашингтона первую партию сжиженного природного газа (СПГ) объёмом порядка 100 млн кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергетического холдинга «ДТЭК».
Отмечается, что первая партия газа прибыла в СПГ-терминал Ревитуса а борту Gaslog Savannah в пятницу утром.
В компании подчеркнули, что поставка направлена на обеспечение безопасности Украины в области энергетики. Она произведена за несколько дней до прекращения транзита газа из России в Европу через украинскую территорию.
Ранее 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной раде сообщил, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года. А 13 июня текущего года энергохолдинг «ДТЭК» анонсировал подписание комплексного соглашения на поставку американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы. Документ подписали на конференции, проходившей в Берлине 11-12 июня.
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В компании подчеркнули, что поставка направлена на обеспечение безопасности Украины в области энергетики. Она произведена за несколько дней до прекращения транзита газа из России в Европу через украинскую территорию.
Ранее 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной раде сообщил, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года. А 13 июня текущего года энергохолдинг «ДТЭК» анонсировал подписание комплексного соглашения на поставку американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы. Документ подписали на конференции, проходившей в Берлине 11-12 июня.
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Анастасия Чинкова