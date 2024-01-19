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Украина скатилась к катастрофическому уровню бедности 2002 года

Эксперт Черенько: уровень бедности Украины достиг уровня 2002 года
19 января 2024, 16:47
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украина скатилась до уровня бедности 2002 года. Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщила глава отдела исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
По её словам, за 2022 год Украина с уровня бедности в 40% скатилась до 60%, которые наблюдались в 2002 году.

Черенько подчеркнула, что показатель в 50% уже считается крайне опасным, поэтому появившиеся 60% стали очень опасным сигналом.


Экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что в прошлом году более половины населения Украины оказались за чертой бедности.

Ранее Financial Times сообщало, что при остановке помощи от западных союзников Украина может столкнуться с рядом проблем. Экономическая ситуация придёт в упадок, в результате чего рядовые украинцы могут остаться без пенсий и зарплат.

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#украина
#экономика
#финансы
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Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубль
19 января 2024, 17:22

Фото: istockphoto.com/Larisa Rudenko

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля.
«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать. Он также отмечал, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.

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#рынок
#курс
#экономика
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Подмосковные экспортеры могут поучаствовать в двух международных выставках в Узбекистане
19 января 2024, 16:18

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Экспортеры Подмосковья смогут представить свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Экспортеры Московской области могут поучаствовать в выставке «Строительство — UzBuild 2024» и «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024».

«Компании МСП могут стать участниками 25-й Юбилейной Международной выставки «Строительство» и 23-й Международной Выставки «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства». Мероприятия пройдут при официальной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации «Узпромстройматериалы» и АО Республиканской Специализированной Лизинговой компании «QurilishMashLizing», — поделились в министерстве.

Стоит подчеркнуть, что в рамках выставок вся продукция Московской области будет в рамках коллективного стенда региона.

Подробности участия в выставке можно найти на официальном сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

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#строительство
#продукты
#технологии
#продукция
#мсп
#узбекистан
#выставки
#подмосковье
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В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин
19 января 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Магазин торговой сети «Лента» открылся деревне Пирогово городского округа Мытищи в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Площадь магазина нового формата «СуперЛента» составляет около 600 квадратных метров, для покупателей работает семь касс, четыре из которых — кассы самообслуживания. В ассортименте магазина насчитывается более 6 тысяч 700 товаров», — отмечается в сообщении.

Новый магазин расположен по адресу: деревня Пирогово, Совхозная улица, строение 39. Рядом обустроена парковка на 25 машин. Магазин открыт с восьми утра до 23:00.

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#минсельхозпрод мо
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Экономист Твердохлеб заявил об активном развивающемся характере РФ
19 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/Egor Maltsev

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб заявил, что в экономической сфере нашей страны нет перегрева.
Специалист отметил, что экономика России несмотря не на что действительно активно развивается.

«В 2022-2023 годах были определённые инфляционные риски, и их удалось купировать. Действительно, росла ключевая ставка. Но при этом рос объём кредитования, причём кредитования не только физических, но и юридических лиц. Даже несмотря на сдерживающие факторы, экономика предъявляла спрос на кредитные ресурсы, а это один из критериев, по которым можно определить, что ситуация в экономике действительно носит активный развивающийся характер», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Твердохлеб.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов прогнозировал курс доллара в диапазоне 87-91 рублей.

«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45-91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88-90,5 рубля, евро — 94,8-98,3 рубля», — прокомментировал в беседе с RT Твердохлеб.
Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.

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#экономика
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#активы
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В Подмосковье разрешение на открытие рынка можно получить за 18 дней
19 января 2024, 14:16

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Получить разрешение на организацию рынка в Подмосковье теперь можно за 18 дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для подмосковных предпринимателей упростили порядок и процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка.

«Для управляющих рынками компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, мы перевели процедуру получения разрешения на право организации розничного рынка полностью в электронный вид. Сократили сроки до 18 дней. <…> Сейчас полностью исключена необходимость предоставления документов через МФЦ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что вся информация об услуге находится на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения».

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#рынок
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Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО
19 января 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Разработка подмосковной компании в области медицины нашла широкое применение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Один из поставщиков медицинских материалов в зону СВО – компания «Гербарион» из городского округа Богородский. Она направляет на передовую и в госпитали эластичные бинты собственного производства.
«Предприятие выпускает уникальный продукт – фиксирующий эластичный бинт. Этот перевязочный материал значительно превосходит по практическим свойствам марлевые бинты. Края повязки не рассыпаются, а высокая плотность полотна обеспечивает хорошее прилегание», – говорится в сообщении.
В 2021 году за эту разработку «Гербарион» получил премию губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Сегодня этот продукт широко используется в российских лечебных учреждениях.

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Подмосковные бизнесмены могут подать заявку на получение поддержки
19 января 2024, 14:05

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

«100% Подмосковье» продолжает прием заявок от бизнеса на получение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Онлайн-сервиса «100% Подмосковье» направлен на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.

«В рамках программы мы уже провели в регионе два форума, отличительной чертой которых стали выставки-ярмарки, где подмосковный бизнес смог представить себя. Такой формат позволил продемонстрировать более 11 тысячам посетителей разнообразие региональных брендов, оригинальность и качество продукции <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что участники могут получить софинансирование своих затрат на инжиниринговые услуги и бесплатно участвовать со своей продукцией на форумах «100% Подмосковье».

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Россиян предупредили об опасности потерять деньги при покупке квартиры
Финансовый советник Родин объяснил, почему вкладываться в недвижимость невыгодно
19 января 2024, 12:28

Фото: IStock/Jirapong Manustrong

Российские и американские бумаги – это хорошая история для вложений, несмотря на нестабильный курс рубля. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал финансовый советник глав семей Алексей Родин.
По словам специалиста, российская экономика, несмотря на все вызовы, остаётся сильной. Поэтому при вложении денег, можно посмотреть в сторону госбумаг.
«Если мы смотрим на рубль, то государственные бумаги – это хорошая история. Если мы смотрим на валюту, то это могут быть облигации в юанях каких-нибудь крупных компаний. Если у кого-то есть доступ к иностранным биржам, то можно выбрать американские госбумаги», — сказал Родин.
Золото подойдёт только тем, кто хочет защитить деньги от инфляции. По словам советника, металл в некоторых случаях показывает волатильность.
«Если мы посмотрим на десятки лет, то золото показывает доходность не такую прекрасную, как нам кажется. Последние 20-25 лет – годовая доходность процента четыре всего в валюте. Конечно, в рубле доходность хорошая, потому что рубль сам по себе девальвируется», — добавил он.
Также собеседник развеял миф о вложении в недвижимость. По словам Родина, в пересчёте на валюту, человек может даже потерять часть денег при покупке квартиры в России.
«С недвижимостью интересная история: рост стоимости примерно на уровне инфляции, если мы говорим в рубле. Если мы говорим в валюте, то видим даже потери как раз из-за девальвации. Так что этот актив неликвидный», — заверил он.
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#рубль
#недвижимость
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#облигации
#валюта
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Крупнейший оператор ТКО Подмосковья планирует передать активы властям
19 января 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Perytskyy

Крупнейший оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Московской области холдинг «РТ-Инвест» обсуждает с правительством региона передачу своих активов за 1 рубль местным властям. Сделка включит в себя восемь компаний.
Эти дочерние фирмы имеют статус региональных операторов, а также являются перевозчиками и управляющими компаниями по переработке отходов, сообщает «РБК». Обсуждение данной сделки также подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвест». В холдинге объяснили такое решение тем, что руководство решило сосредоточиться на строительстве заводов по термической переработке мусора.

Управляющая компания (УК) «Региональный оператор», являющаяся структурой холдинга «РТ-Инвест», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 миллиона тонн отходов в год. Это составляет более 60% от общего объёма отходов в Московской области. Кроме того, холдингу принадлежат четыре расположенных в регионе комплекса по переработке ТКО. На них каждый год сортируется полтора миллиона тонн отходов.

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