Украина скатилась к катастрофическому уровню бедности 2002 года

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Украина скатилась до уровня бедности 2002 года. Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщила глава отдела исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
По её словам, за 2022 год Украина с уровня бедности в 40% скатилась до 60%, которые наблюдались в 2002 году.
Черенько подчеркнула, что показатель в 50% уже считается крайне опасным, поэтому появившиеся 60% стали очень опасным сигналом.
Экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что в прошлом году более половины населения Украины оказались за чертой бедности.
Ранее Financial Times сообщало, что при остановке помощи от западных союзников Украина может столкнуться с рядом проблем. Экономическая ситуация придёт в упадок, в результате чего рядовые украинцы могут остаться без пенсий и зарплат.
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Черенько подчеркнула, что показатель в 50% уже считается крайне опасным, поэтому появившиеся 60% стали очень опасным сигналом.
Ранее Financial Times сообщало, что при остановке помощи от западных союзников Украина может столкнуться с рядом проблем. Экономическая ситуация придёт в упадок, в результате чего рядовые украинцы могут остаться без пенсий и зарплат.
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Анастасия Чинкова