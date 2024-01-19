Победа Украины еще возможна в 2025 году, пишут СМИ

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Украина не сможет вернуть себе все утраченные с 2022 года территории даже при полноценной помощи Запада, однако победа Киева еще возможна, для этого необходимо пережить 2024 год. Так считает профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс, его слова передает Bloomberg.
По словам профессора, для этого Киев при поддержке Запада должен усиливать удары по кораблям РФ в Черном море, бить по Крыму и мосту и по военным и логистическим объектам на территории России, конфисковать и передать Украине российские актив. Кроме того, необходимо подготовить ВСУ к «крупному наступлению» в 2025 году, предоставив Украине артиллерию, дальнобойные ракеты, ПВО, бронетехнику и авиацию.
Он считает, что все эти шаги позволят Украине вернуть лишь некоторые потерянные территории. Однако это позволит укрепить позиции Киева для возможных мирных переговоров. При этом автор статьи подчеркнул, что, если США перестанут оказывать финансовую поддержку киевским властям, «Украина проиграет эту войну».
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«Даже при такой поддержке Украина, вероятно, не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с 2014 года - или даже с февраля 2022 года», - пишет Брендс.
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Элина Позднякова