Сенатор заявила, что Зеленского уже не переизберут президентом Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский боится мести со стороны украинского народа. По этой причине он не хочет назначать выборы, поскольку что понимает, что его не переизберут президентом повторно. Об этом заявила российский сенатор Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.
До этого на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, из-за чего выборы президента, которые должны были намечены на весну 2024 года, не будут проводиться. Украинский глава заявил, что проведение выборов неуместно.
«Полномочия президента Зеленского стремительно заканчиваются, но выборы назначать он не хочет, понимая, что президентом его больше не переизберут», - заявила Ковитиди.
Ранее на Украине раскрыли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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