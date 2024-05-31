Молдавия и Украина договорились о поставках российского газа

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Молдавия и Украина пришли к согласию по поводу поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». О возможных путях транзита энергоресурсов сообщает Bloomberg, ссылаясь на молдавского министра энергетики республики Виктора Парликова.
«Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье», — заявил Парликов.Министр добавил, что остается открытым вопрос, кто будет нести расходы, и будет ли «Газпром» оплачивать транзитные сборы или откажется и остановит поставки в Приднестровье, когда соглашение закончится в конце 2025 года.
Парликов также отметил, что Кишинев не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту.
Ранее сообщалось, что в Молдавии задержали вернувшегося из России лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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