Стало известно, когда Украина получит доходы от замороженных российских активов

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Первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ будут доступны Украине уже в июле текущего года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления на форуме по восстановлению Украины в Берлине.
«Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Она также добавила, что в конце текущей недели на саммите «Большой семерки» ЕК обсудит вопрос, как сделать так, чтобы Украина могла быстрее в большем объеме использовать доходы от активов РФ.
Ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов.
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Элина Позднякова