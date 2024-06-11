Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины

Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего выступления в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины, передаёт Reuters.
Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.
По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.
Ранее сообщалось, что армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на устранение последствий потребуются долгие годы.
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«Украина ожидает заключения сделок на миллиарды евро по оружию и восстановлению энергоинфраструктуры на конференции», — заявил Зеленский.
По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.
Ранее сообщалось, что армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на устранение последствий потребуются долгие годы.
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Элина Позднякова