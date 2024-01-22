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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение о том, что на Западе поддержка киевского режима медленно прекращается.
«Поддержка киевского режима продолжает медленно, но верно таять на Западе: к венгерскому премьеру уже присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо, и число противников бессмысленного финансирования военных действий на Украине постоянно растёт. Для Зеленского и ряда русофобских правительств Европы холодным душем стало решение министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой снять запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.
Истоки такой ситуации, по мнению специалиста, лежат в длительном блокировании конгрессом США очередного финансового транша киевскому режиму. Из-за этого в других странах Запада пор этому вопросу возникают разногласия.
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