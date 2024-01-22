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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Россия борется с терроризмом, который Украина сознательно выбрала в качестве проводимой политики.
«Надо понимать, что терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся. Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние страны», — отметила в беседе с RT Ковитиди.
Ранее депутат Государственной думы Леонид Ивлев заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о претензиях на российские земли – это калька с политики немецкого канцлера Адольфа Гитлера.
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