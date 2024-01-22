Политолог Блохин: Избрание Трампа президентом США станет положительным для РФ

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Политолог и американист Константин Блохин высказал мнение о том, что повторное избрание экс-президента США Дональда Трампа станет позитивным событием для нашей страны.
«Для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. Он считает, что возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией. И для Трампа Украина является лишь разменной монетой в геополитической игре между Россией, Китаем и США. Взгляды у него для нас в большей степени положительные. Но ключевое зависит от того, позволит ли ему системная элита реализовать этот курс. Не факт, что у него получится», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.Специалист добавил, что сейчас Трамп фактически вышел на финишную прямую к Белому дому. Основным его конкурентом будет кандидат от демократической партии.
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