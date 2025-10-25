Мирошник высказался о позиции украинских властей и обогащении за счет РФ
Владимир Зеленский занял позицию военного диктатора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
По словам посла, ежедневные доходы Зеленского растут с невероятной скоростью. Мирошник подчеркнул, что для лидера киевского режима любые перемены несут в себе риски, поэтому он откладывает проведение президентских выборов и намерен придерживаться этой тактики как можно дольше.
Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
