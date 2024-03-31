Во Франции пообещали передать Украине старую бронетехнику

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Париж передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает газета Le Parisien, ссылаясь на La Tribune.
«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», – отметил глава Минобороны.
Уточняется, что речь идет о бронетранспортерах VAB, которым уже более 40 лет и которые постепенно заменяются во французской армии на машины нового поколения Griffon. По словам министра, несмотря на то, что VAB – это старая машина, она «все еще работает» и принесет большую пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что несколько сотен машин будут поставлены украинской стороне в 2024 и начале 2025 года.
Ранее глава Нацсобрания Франции заявил, что в вопросе военной помощи Украине «все возможно».
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Александр Климов