«Начать с отвода войск»: Зеленскому представили план прекращения огня на Украине

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Лидер запорожского гражданского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому план прекращения огня на Украине, передает РИА Новости.
По мнению Рогова, прекращение огня должно начаться с вывода украинских войск, находящихся в настоящее время в Запорожской и Херсонской областях и на части территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).
После этого, по его словам, следует начать переговоры о передаче и освобождении подконтрольных Киеву территорий на юго-востоке России, параллельно добиваясь денацификации, демилитаризации и принятия русского языка в качестве государственного.
Во многих регионах Украины должны быть организованы свободные референдумы, на которых население сможет решить, «в состав какого государства оно хочет войти», добавил собеседник.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров перечислил условия для прекращения специальной военной операции на Украине. По словам министра иностранных дел, спецоперация закончится, когда к власти на Украине придет политик, гарантирующий права русского населения.
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После этого, по его словам, следует начать переговоры о передаче и освобождении подконтрольных Киеву территорий на юго-востоке России, параллельно добиваясь денацификации, демилитаризации и принятия русского языка в качестве государственного.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров перечислил условия для прекращения специальной военной операции на Украине. По словам министра иностранных дел, спецоперация закончится, когда к власти на Украине придет политик, гарантирующий права русского населения.
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Александр Климов