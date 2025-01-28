ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии

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В Еврокомиссии поддержали предложение о введении пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ и Белоруссии, а также некоторые азотные удобрения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЕК.
«Еврокомиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении.
Теперь весь российский сельскохозяйственный импорт будет облагаться пошлинами ЕС. Ранее под увеличенные тарифы попадало лишь 15% от всей продукции из РФ. При этом пошлины не затронут экспорт сельскохозяйственной продукции из России в третьи страны через территорию Евросоюза. Главной целью данного решения является снижение зависимости от российского импорта.
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