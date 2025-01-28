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ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии

Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

В Еврокомиссии поддержали предложение о введении пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ и Белоруссии, а также некоторые азотные удобрения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЕК.


«Еврокомиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении.

Теперь весь российский сельскохозяйственный импорт будет облагаться пошлинами ЕС. Ранее под увеличенные тарифы попадало лишь 15% от всей продукции из РФ. При этом пошлины не затронут экспорт сельскохозяйственной продукции из России в третьи страны через территорию Евросоюза. Главной целью данного решения является снижение зависимости от российского импорта.

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МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций новостей о катастрофе AZAL
29 января 2025, 00:39

Фото: iStock/Sitikka

Российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в местный МИД по поводу публикаций новостей об авиакатастрофе AZAL. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Указывается, что причиной вызова российского посла являются публикации, которые оценили как «дезинформационные».

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования», — говорится в сообщении МИД.

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#рф
#азербайджан
#россия
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Стало известно, чего боится офис Зеленского
Политолог Дудаков: Зеленский боится переговоров России и США без участия Киева
29 января 2025, 00:17

Владимир Зеленский и его офис сильно боятся, что переговоры России и США буду проходить без участия Киева, но при этом они лишены любых рычагов давления на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения СМИ об обращении Зеленского к Трампу с требованием позвать Украину на переговоры Штатов с Россией. По его мнению, Белый дом и вовсе намерен добиться скорейшего начала выборов на Украине, куда не Зеленский не будет допущен.
«А если допустят, то администрация Трампа сделает все, лишь бы добиться его поражения так, чтобы привести к власти кого-то другого, который был бы гораздо более управляемым для американцев, чем Зеленский и Ермак, власть Украины в нынешнем виде. Мнение Зеленского их не волнует от слова совсем. Конечно, Зеленский будет пытаться всячески влиять на переговорный процесс, но я думаю, что, конечно, процесс пройдет без его участия», — пояснил американист в беседе с RT.
В то же время политолог Александр Асафов назвал результатом западного влияния ситуацию и в другой стране — в Сербии. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что президент Александр Вучич не сможет надолго отсрочить протесты отставкой половины кабинета министров, так как волнения возникли не естественным путем, а из-за вмешательства извне. По его мнению, такие меры помогут лишь на время снизить напряженность и показать обществу готовность власти к переменам.
«Формальным поводом ко всем волнениям является трагедия в Нови-Саде с обрушением здания, и все требования протестующих по этой части уже выполнены. И он (Вучич. — прим.ред.) идет дальше, показывая, что подобных ситуаций не повторится, поскольку он сделает такие серьезные изменения в правительстве. Но коль скоро протесты — это отражение внешнего западного давления, им (протестующим. — прим.ред.) нужен, в принципе, любой повод», — указал Асафов.
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#вучич
#переговоры
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Актер Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии
29 января 2025, 00:08

Фото: iStock/bizoo_n

Актер и участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии. В беседе с RT он пояснил, что ему, как абхазу, хочется прийти и проголосовать в России, а не ехать за сотни километров для того, чтобы отдать свой голос.
«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 км или за 2000 км. Чтобы отдать свое право, чтобы проголосовать», — отметил актер.
Тания подчеркнул, что такого же мнения придерживаются многие его сограждане, которые с удовольствием проголосуют на выборах, если избирательные участки будут поблизости. К тому же, добавил он, чем больше будет открыто участков, тем лучше будет для людей.

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#абхазия
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«Гренландская народная республика»: Милонов предложил новый субъект РФ
Депутат Милонов предложил Гренландии вступить в состав РФ на правах республики
29 января 2025, 00:02

Виталий Милонов (фото: соцсети)

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии вступить в состав Российской Федерации, чтобы выйти «из-под пяты датских оккупантов» и получить надежную защиту. По его мнению, остров мог бы присоединиться к России как Гренландская народная республика.
«Штаты находятся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, возникшем в результате правления Джо Байдена. То есть Россия является единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой, которое может поддержать наш общий этнос. Этнос, который живет и в России, и в Гренландии. Этот этнос называется «инуиты» или «эскимосы», как у нас принято», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Милонов добавил, что Дания не может обеспечить Гренландии надежной защиты и поддержки, так как отдала все свое оружие Украине и перестала быть полноценным государством.

При этом президент США Дональд Трамп, по словам депутата, не сможет заполучить остров, так как проживающий на нем народ защищен международным правом и уставом ООН.
«Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например — Гренландская народная республика. <…> Россия и Гренландия — это одна страна», — подчеркнул Милонов.
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Путин заявил, что переговоры с Украиной прямо сейчас будут нелегитимны
Путин: переговоры с Киевом будут нелегитимны без отмены их запрета Украиной
28 января 2025, 21:50

Владимир Путин (фото: соцсети)

Переговоры России и Украины будут нелегитимны, если их проводить сейчас. Сперва необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о запрете проведения переговоров, сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства объяснил, что на момент подписания этого документа Зеленский был ещё легитимным президентом Украины. Однако отменить его сейчас он уже не может в силу своей нелегитимности. Путин назвал эту ситуацию «засадой» и «ловушкой».

Также в ходе этого интервью российский президент подчеркнул, что Запад заставил Киев продолжить боевые действия. Ещё в 2022 году Украина дала понять, что будет воевать до последнего своего гражданина.

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#конфликт
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Путин начал поездку в Самарскую область с визита на завод «АвтоВАЗ»
28 января 2025, 21:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Самарской области. Свой визит он начал с посещения завода знаменитого «АвтоВАЗ» в Тольятти.
Глава государства увидел перспективные модели российских автомобилей, в том числе абсолютно новую машину «Лада Искра», которая только ещё готовится к выпуску. На кадрах, снятых «Первым каналом», можно увидеть, как российский лидер не только осмотрел машину и послушал рассказ о её достоинствах, но немного проверил технические характеристики. В частности, убедился в мягкости хода дверей.

Старт производства нового автомобиля назначен на апрель текущего года. После посещения и осмотра производственных помещений Путин пообщался с работниками предприятия.

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Что такое «Железный купол»: минусы, технические характеристики и зачем США система ПРО
28 января 2025, 20:00

Фото: iStock/ Gerasimov174

Президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Согласно документу, министр обороны Пит Хегсет через 60 дней обязан представить Трампу архитектуру и план создания улучшенной системы ПРО. Создать его американский лидер обещал еще во время своей предвыборной кампании.

Как и где появился «Железный купол»

«Железный купол» — этот израильская система противоракетной обороны (ПРО), которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея предоставляет возможность прикрыть от них район площадью до 150 кв. км.

Разработка «Железного купола» началась в 2004 году из-за обстрелов радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства. Разработчик системы — концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.

ТТХ системы ПРО «Железный купол»


«Железный купол» способен ликвидировать баллистические цели в радиусе до 40 км при технической дальности полета противоракеты до 70 км.

Батарея состоит из трех пусковых установок, которые оснащены 20 ракетами-перехватчиками «Тамир», пункта управления огнем и многоцелевой радиолокационной станции. Длина ракеты-перехватчика составляет 3 м, диаметр 160 мм, а масса 90 кг.

Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке

Скорость перехватчика сильно превышает 300 м/с, которую развивают ракетные снаряды «Кассам». С момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика проходит лишь несколько секунд.

Особенностью «Железного купола» является то, что система сбивает не все цели, которые находятся в зоне досягаемости, а лишь угрожающие жилым домам, объектам инфраструктуры. Это помогает снизить стоимость эксплуатации комплекса.

Фото: iStock/ Arkadiy_Yarmolenko

Из чего состоит ПРО «Железный купол»

«Железный Купол» состоит из радиолокационной станции (РЛС), центра управления и пусковых установок с ракетами-перехватчиками.

В систему противоракетной обороны входят три пусковые установки ракет «Тамир» — в каждой из них по 20 ракет.

Как работает «Железный купол»

Система работает с использованием ракет-перехватчиков и радиолокационных технологий. Радар улавливает приближающийся объект, к примеру ракету, данные обрабатываются и передаются на пульт ракетной батареи, использующей информацию о скорости и траектории полета объекта для его перехвата. Следом ракета-перехватчик взрывается недалеко от атакующего объекта и ликвидирует его полезную нагрузку. Еще перед запуском ракет учитывают атмосферные и погодные условия.

«Железный купол» способен улавливать угрозы на расстоянии от 4 до 70 км. Система борется с угрозами на небольшом расстоянии как на суше, так и на море.

Плюсы и минусы системы «Железный купол»

Система перехватывает лишь те ракеты, которые направляются к городам. Если цель ракеты — чистое поле, то «Железный купол» не будет реагировать на такую угрозу. Это помогает сконцентрироваться на серьезных угрозах, а не тратить ресурсы на все подряд.

Система ПВО может уничтожать ракеты баллистической траектории, однако имеет ряд весомых недостатков:

  • Сдает позиции во время непрерывных массированных атак;
  • Система эффективна лишь против артиллерии, минометов и тактических ракет;
  • Масштабный пуск ракет за раз является весьма дорогостоящим (на перехват 1 тысячи ракет придется потратить порядка 40 миллионов долларов).
Фото: iStock/ vadimrysev

Как применяют «Железный купол»

9-14 марта 2012 года система «Железный купол» перехватила 56 ракет из 300.

В рамках операции «Облачный столп» 14-21 ноября 2012 года ПВО Израиля сбили 421 ракету из 1506, примерно 80 ракет комплекс упустил (другие упали в пустынных местностях).

В июле — августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа военную операцию «Рубеж обороны». Ее целью было прекращение ракетных обстрелов с территории сектора. По данным израильской армии, за время операции палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по государству 4,5 тысячи ракет, 3,6 тысячи из них разорвались в пустынной местности, система «Железный купол» перехватила 735 ракет, которые летели в сторону населенных пунктов.

Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим
Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим

В 2015-2017 годах интенсивность обстрелов израильской территории была невысокой (около 76 ракет, девять из которых перехватила система ПРО).

В 2018 году удалось перехватить 200 из 941 выпущенных ракет. В 2019 году «Железный купол» уничтожила 480 из порядка 1300 ракет, в 2020 году — 80 из 168.

Почему США хотят создать свой «Железный купол»

Предполагается, что новая система противоракетной обороны будет защищать Соединенные Штаты Америки от баллистических, сверхзвуковых и новейших крылатых ракет, а еще иных угроз с воздуха.

В рамках этого проекта нужно будет разработать передовые космические системы, отслеживающие ракеты, которые запустили в сторону Штатов.

«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — отмечал Дональд Трамп.

Как «Железный купол» США повлияет на Россию

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что «Железный купол» для США — это бессмысленная трата денежных средств, так как система не сможет защитить Штаты, передало издание «Абзац».

««Железный купол» — иллюзия против, например, «Орешника» и идентичных систем, которые есть у России или еще разрабатываются. Пустая трата денег. Далеко ходить не надо: такой же «Купол» в Израиле что-то сбивал, а что-то попадало в цель», — считает он.

Также Красов отметил, что тактико-технические характеристики «Орешника» помогут найти брешь в «куполе» и уничтожить «все военные цели на территории противника».

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Часы судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
28 января 2025, 18:37

Фото: iStock/Roman Stavila

Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, следует из трансляции мероприятия.
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Оставшееся до полуночи время указывает на напряжённость обстановки в мире, а полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперёд, что обозначает постепенное ухудшение положения.

Напомним, что в 2020 году стрелки перевели вперёд сразу на 20 секунд. Они стали показывать 100 секунд до ядерного катаклизма. Так близко к трагедии часы не подходили никогда. В таком положении они оставались до 2021 года. В 2023 году был побит этот рекорд – стрелки остановились за 90 секунд до катастрофы. В 2024 году они оставались на этой же отметке.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал эти часы «не очень корректной и полезной выдумкой», цель которой нагнетание обстановки в общественном сознании в важные моменты, когда следует, наоборот, сохранять спокойствие и рассудительность.

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Раскрыто, что значит для России победа Лукашенко на выборах
Политолог Старовойтов: победу Лукашенко на выборах стоит оценивать положительно
28 января 2025, 17:41

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии стоит оценивать как положительный фактор для России. Об этом заявил политолог и глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов, сообщает «Татар-информ».
По его мнению, причин для такой оценки несколько: Белоруссия при Лукашенко является последним военно-политическим союзником России в мире, а белорусы — последними людьми на постсоветском пространстве, которые не хотят строить государство, враждебное Москве. К тому же, подчеркнул эксперт, Белоруссия — это православная страна, которая не отказывается от общей с РФ истории.
«Белоруссия — стабильный экономический партнер России. Особенно стоит обратить внимание на взаимодействие по линии регионов России (сельхозтехника, семенной фонд, удобрения). <…> Лукашенко ценен тем, что является ролевой моделью национально ориентированного политика, который хочет сохранять независимость своего государства, поддерживать партнерство с Россией и при этом не ударяться в крайности», — приводят в издании мнение Старовойтова.
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