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Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»

Фото: istockphoto/iZhenya

Фото: istockphoto/iZhenya

Венгрия и Турция считают возмутительным факт военного нападения Киева на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.


После телефонного разговора с с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром он написал в своей социальной сети, что стороны согласились во мнении, что это нападение является «возмутительным и неприемлемым». Сийярто также подчеркнул, что трубопровод должен быть и будет защищён «всеми доступными средствами».

Кроме того, политик указал на недопустимость игнорирования факта удара по «Турецкому потоку» со стороны Евросоюза и прочих международных организаций. По словам венгерского министра, ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и всей Центральной Европы. По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, газопровод играет важнейшую роль в обеспечении природным газом его страны.

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#евросоюз
Фицо: в конституции Словакии закрепят положение о признании только двух гендеров
25 января 2025, 16:21

Роберт Фицо (фото: соцсети)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не мог объявить себя «вертолётом, кошкой или собакой». Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер отметил, что аналогичное решение на днях принял президент США Дональд Трамп. Он назвал это возвращением к здравому смыслу.

Указав на рациональный подход Трампа, Фицо призвал Евросоюз также взять с него пример в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В заключение Фицо подчеркнул, что в Словакии будут только мужчина и женщина.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
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#евросоюз
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Журналист Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про неудачи России
25 января 2025, 16:06

Фото: iStock/ffikretow

Ирландский журналист Чей Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про то, что российская экономика страдает. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что «экономика России серьёзно страдает» и что Евросоюз обладает силой, которая может помочь Украине одержать победу.

Комментируя это заявление, он отметил, что более двух лет назад о том же говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С этого времени Россия заметно продвинулась вперёд, экономика страны выросла, а в этом году Москва уже продала Европе больше энергоносителей, чем в прошлом.

В связи с этим, Боуз призвал перестать врать про неудачи России.

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Сенатор Пушков: Финансовая помощь Киеву не является приоритетом для Трампа
25 января 2025, 14:38

Сергей Пушков (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)

Решение только что вступившего в должность президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам говорит о том, что финансовая поддержка Украины не является приоритетом для нового хозяина Белого дома. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Пушков.
В своём телеграм-канале он напомнил, что Трамп сделал паузу в оказании помощи другим государствам, приостановив действие соответствующих механизмов на 90 дней. Исключение составили только Израиль и Египет, но не Киев, подчеркнул сенатор. Невоенная помощь через USAID (Агентство США по международному развитию) остановлена н тот же срок.

По словам Пушкова, это «чрезвычайно ясный сигнал» о том, что Трамп собирается самым серьёзным образом пересмотреть схему расходов США за рубежом, а Украина отнюдь не входит в число приоритетов новой американской администрации, в отличие от тех же Израиля и Египта.

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Стало известно, будет ли Трамп баллотироваться на третий срок
Политолог Фельдман: Трампу не дадут баллотироваться на третий президентский срок
25 января 2025, 13:32

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, так как ему не позволят этого сделать ни демократы, ни даже республиканцы. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман, напомнив, что к тому моменту американскому лидеру будет уже 82 года.
«Вероятность наделения Трампа законной возможностью баллотироваться на третий срок ничтожно мала. Американцы считают свою Конституцию едва ли не священной, и ни один серьезный политик не осмелится менять двухсотлетний порядок передачи власти. Демократы и старые республиканцы эту идею точно не оценят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем американист Малек Дудаков прокомментировал материал Bloomberg о том, что администрация Трампа не собирается принимать участие в восстановлении Украины. В комментарии для RT политолог отметил, что такой исход был очевиден для всех, так как в США сложился острый бюджетный кризис, с которым Трамп будет бороться сокращением дефицита бюджета и госрасходов.
«Плюс к этому Трамп, я думаю, воспринимает в целом украинский конфликт как историю чисто европейскую, поэтому будет перекладывать на европейцев ответственность за разрешение этого украинского кризиса», — добавил политолог.
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#трамп
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Стали известны планы Трампа в отношении Украины
Политолог Блохин: Трамп сократит поддержку Украины и сконцентрируется на Китае
25 января 2025, 13:29

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сконцентрируется на Китае и сократит поддержку Украины, переложив ее на плечи стран НАТО и Европы. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, цель Трампа заморозить конфликт, а не остановить его.
«Заморозка конфликта — это, по сути, сценарий отложенной войны и сохранение киевского режима... Более того, неприемлем стиль ультиматумов, нагловато-хамоватый: «Либо вы садитесь за стол переговоров, либо — санкции тогда». Поэтому очевидно, что те, кто считали, что Трамп — друг России, который просто отдаст Украину с барского плеча, это ошибка. Поэтому он точно Украину не отдаст», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время бывший нардеп Украины и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что единственный способ разрешить украинский конфликт — признать, что его инициатором был Владимир Зеленский. В разговоре с «Известиями» он отметил, что Трамп понимает это и приведет к власти в Киеве тех людей, которые будут согласны с договоренностями между Россией и США.
«Я думаю, что договоренности по вопросу Украины будут достигнуты. Для того, чтобы их реализовать, США нужно контролировать, в том числе, и политическую элиту, которая готова будет готова эти договоренности реализовать. Зеленский точно этого делать не будет. Поэтому смена, условно говоря, демонтаж режима, смена политического режима на Украине, она на самом деле неминуема», — поделился мнением Килинкаров.
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AP: Польша хочет защитить Европу от российских «Цирконов» шестиметровым забором
25 января 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Польские власти намереваются серьёзно усилить систему защитных сооружений на границах с Россией и Белоруссией. В частности, планируется возвести шестиметровый забор с колючей проволокой и системами видеонаблюдения.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. По данным издания, к границе с Белоруссией было дополнительно переброшено 13 тысяч польских солдат. Стальной забор высотой пять с половиной метров снабжён камерами слежения и датчиками движения. В Польше, которая председательствует в Евросоюзе с 1 января 2025 года, подчёркивают, что уделяют повышенное внимание безопасности, причём не только своей страны, но и всей Европы.

Варшава ещё в начале 2024 года запустила проект «Восточный щит», подразумевающий строительство укреплений и защитных сооружений по типу известной «линии Мажино». Он включает в себя противотанковую защиту, электронные и воздушные средства наблюдения.

В этом контексте забавно выглядят предположения журналистов, что дополнительные оборонные меры, включая строительство забора, вызваны предстоящим размещением в Белоруссии российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Сомнительно, что Европа сможет спать спокойно под защитой стальной ограды: с таким же успехом можно пытаться ловить ракеты сачком для бабочек. Да и «линия Мажино» в 1940 году была прорвана танками Манштейна за считанные дни.

Но в Польше уверены: забор всех защитит. Даже если никто ни на кого не собирается нападать. Вернее, как раз только в этом случае.

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Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
Дугин: идеи Трампа не будут способствовать возвращению прошлых ценностей
25 января 2025, 10:45

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп привнесёт в американскую политику настолько существенные перемены, что возвращения к прежним ценностям уже не произойдёт. Об этом сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ставки настолько высоки, что возвращения в любом случае не произойдёт.

Как минимум половина населения, если не больше, будет просто защищать подходы и идеи Трампа. К тому же, глава государства подобрал довольно молодую команду, которая ещё долго будет находиться в политической среде, отметил Дугин.

Ранее Трамп назвал условие, которое позволит автоматически завершить конфликт на Украине.

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Путин удивился размеру средней московской зарплаты
25 января 2025, 10:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет порядка 160 тысяч рублей. С его точки зрения, это слишком мало.
«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны», – сказал Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета.

Президент усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.

«Да ладно? Больше!», — переспросил российский лидер.

Московский градоначальник подтвердил, что это так есть.

Путин сказал ректору МГУ Виктору Садовничему, что в таком случае университет достиг определенных норм, однако следует продолжать работать в данном направлении.

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Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США
25 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Marcos Silva

Мексиканские власти отказали военному самолёту США в посадке на своей территории. Борт перевозил нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей военного командования и источник, близко знакомый с ситуацией. По словам собеседников телеканала, накануне, 24 января, два самолёта С-17 Военно-воздушных сил США вылетели в Гватемалу, имея на борту по 80 нелегальных мигрантов каждый.

Однако третий самолёт, который должен был направиться в Мексику, так и не взлетел. Причиной стал отказ мексиканских властей выдать воздушному судну разрешение на посадку на территории страны. Для депортации требуется согласие правительства принимающей стороны. От Мексики такого согласия получено не было, сообщает NBC. Обозреватели отмечают, что этот инцидент нарушил планы администрации Трампа по депортации нелегальных мигрантов из США, по крайней мере, на какое-то время.

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