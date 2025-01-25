Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»

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Венгрия и Турция считают возмутительным факт военного нападения Киева на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
После телефонного разговора с с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром он написал в своей социальной сети, что стороны согласились во мнении, что это нападение является «возмутительным и неприемлемым». Сийярто также подчеркнул, что трубопровод должен быть и будет защищён «всеми доступными средствами».
Кроме того, политик указал на недопустимость игнорирования факта удара по «Турецкому потоку» со стороны Евросоюза и прочих международных организаций. По словам венгерского министра, ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и всей Центральной Европы. По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, газопровод играет важнейшую роль в обеспечении природным газом его страны.
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Александр Бойцов