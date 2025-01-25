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Западу придётся разморозить российские зарубежные активы. Это необходимо будет сделать для того, чтобы начать с Россией переговоры относительно мирного урегулирования на Украине.
Такое предположение высказали обозреватели издания Unherd. В публикации отмечается, что это вполне себе очевидный шаг, хотя об этом почти не пишут журналисты и не говорят политики.
Кроме того, авторы материала указывают, что Запад демонстрирует некоторую наивность и слабые познания, когда верит экономическим аналитикам, дающим неверную оценку ситуации в России. Этим они всего лишь выдают желаемое за действительное, подчёркивает автор статьи.
Обозреватели также отмечают, что введением повышенных тарифов против Москвы Дональд Трамп причинит вред собственной стране, ведь США продолжают закупать у России материалы для атомной энергетики. Что касается новых санкций, то они уже не окажут существенного влияния, заключают авторы статьи.
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Кроме того, авторы материала указывают, что Запад демонстрирует некоторую наивность и слабые познания, когда верит экономическим аналитикам, дающим неверную оценку ситуации в России. Этим они всего лишь выдают желаемое за действительное, подчёркивает автор статьи.
Обозреватели также отмечают, что введением повышенных тарифов против Москвы Дональд Трамп причинит вред собственной стране, ведь США продолжают закупать у России материалы для атомной энергетики. Что касается новых санкций, то они уже не окажут существенного влияния, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов