Ущерб от действий экс-министра здравоохранения Дагестана превысил 1 миллион рублей

05 октября 2025, 22:54

Беляеву обвиняют в махинациях с IT-контрактами на фоне гарантийных обязательств

Татьяна Беляева (Фото: пресс-служба Минздрава Дагестана)

Бывшая министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева проходит по делу о мошенничестве, в котором сумма ущерба для бюджета оценивается более чем в 1 миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.