Ущерб от действий экс-министра здравоохранения Дагестана превысил 1 миллион рублей
Бывшая министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева проходит по делу о мошенничестве, в котором сумма ущерба для бюджета оценивается более чем в 1 миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, в сентябре 2020 года руководство Минздрава заключило крупные контракты с коммерческими структурами на сумму 516 млн рублей для внедрения Единой информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно условиям, техническое обслуживание должно было осуществляться бесплатно в рамках гарантийного срока.
Однако, начиная с 2021 года, по распоряжению Беляевой были подписаны дополнительные соглашения с другими компаниями на обслуживание тех же самых работ. Эти дублирующие контракты не имели экономического обоснования, что привело к финансовым потерям бюджета на сумму свыше миллиона рублей.
