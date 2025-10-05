Самозванка с фамилией Шойгу обманула москвичей на 200 миллионов рублей
В Москве раскрыли крупную мошенническую схему: 27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова незаконно присвоила фамилию Шойгу и представилась племянницей российского военачальника. Об этом сообщает Mash.
Получив новый паспорт на имя Шерье Шойгу, она убеждала москвичей вложиться в несуществующую семейную биржу.
Обманщица обещала стабильный доход: вложи 1,5 миллиона — и получай процент. В реальность «инвестиций» поверили около сотни человек. По словам адвоката Саида Ярахмедова, сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.
Когда вкладчики попытались вернуть деньги, мошенница пропала вместе со средствами. Теперь пострадавшие массово обращаются в полицию, а расследованием занимается МВД.
