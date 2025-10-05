Самозванка с фамилией Шойгу обманула москвичей на 200 миллионов рублей

05 октября 2025, 17:00

Узбечка выдавала себя за племянницу Шойгу и собирала «инвестиции»

Фото: Istock / Dmitrii Anikin

В Москве раскрыли крупную мошенническую схему: 27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова незаконно присвоила фамилию Шойгу и представилась племянницей российского военачальника. Об этом сообщает Mash.