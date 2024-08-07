Устанавливать тарифы ЖКХ в России захотели по-новому

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В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом информирует Forbes.
Депутаты Госдумы рекомендовали к марту следующего года подготовить законопроект, который закрепляет тарифы на коммунальные ресурсы не менее чем на пять лет с учетом ежегодной индексации. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что уже подготовили соответствующий проект федерального закона.
По словам зампреда думского комитета по строительству Светланы Разворотневой, из-за отсутствия долгосрочного плана инвесторы неохотно идут в данную сферу. Уточняется, что до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется 4,5 трлн рублей, однако в бюджете заложено лишь 900 млрд рублей.
Напомним, в настоящее время управляющие компании сами определяют тарифы на коммунальные ресурсы.
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По словам зампреда думского комитета по строительству Светланы Разворотневой, из-за отсутствия долгосрочного плана инвесторы неохотно идут в данную сферу. Уточняется, что до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется 4,5 трлн рублей, однако в бюджете заложено лишь 900 млрд рублей.
Напомним, в настоящее время управляющие компании сами определяют тарифы на коммунальные ресурсы.
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Екатерина Коршунова