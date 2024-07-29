В Московской области протестировали уже более 77% теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба протестировала в Подмосковье более 77% тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
За прошедшую неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 122 выезда в муниципалитеты региона. За это время на контроль службы было поставлено 198 технологических нарушений
Всего выполнено 2823 выезда. В ходе проверок выявлено 1310 утечек. По итогам проведения гидроиспытаний с момента их начала 5 апреля в 57 муниципалитетах проверено более 8 тыс. км. теплосетей из 10,6 км. имеющихся в регионе, что превышает 77%
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Всего выполнено 2823 выезда. В ходе проверок выявлено 1310 утечек. По итогам проведения гидроиспытаний с момента их начала 5 апреля в 57 муниципалитетах проверено более 8 тыс. км. теплосетей из 10,6 км. имеющихся в регионе, что превышает 77%
«Наша главная задача – обеспечить надёжное и бесперебойное снабжение жителей Подмосковья всеми необходимыми коммунальными услугами», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.По данным ведомства, 18 муниципалитетов полностью завершили проверку теплосетей.
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Лора Луганская