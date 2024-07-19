Магистральную теплосеть Дзержинского отремонтируют к старту отопительного сезона

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина
Модернизация теплосети М-5 в городе Дзержинском идёт по плану. Завершить работы планируется в срок, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Приехали в Дзержинский городской округ проверить работы по перекладке основной тепломагистрали М-5. Этот объект крайне важен, так как обеспечивает теплом более половины населения округа, а это почти 40 тыс. человек. Сеть построена ещё в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, поэтому губернатор Андрей Воробьёв принял решение капитально отремонтировать тепломагистраль за счёт средств резервного фонда Московской области. Работы идут по графику, завершим ремонт вовремя – к началу отопительного сезона», – приводит слова Хромушина пресс-служба регионального Минэнерго.Сейчас идёт капремонт магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 121 многоквартирный дом, социальные объекты и предприятие оборонно-промышленного комплекса.
Как напомнили в министерстве, после окончания отопительного периода теплоэнергетики провели на объекте гидравлические испытания, которые выявили необходимость замены повреждённого и изношенного магистрального трубопровода для безаварийного прохождения нового осенне-зимнего периода.
Ранее сообщалось, что в Дзержинском обновят и другие объекты теплоснабжения. Так, в 2024-25 годах проведут капремонт шести центральных тепловых пунктов – на улицах Лермонтова, Томилинской, Угрешской, Академика Жукова и Лесной. К 2026-му модернизируют шесть участков сетей на улицах Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.
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Лора Луганская