Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые

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Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, однако, много и богатых граждан, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», - прокомментировал ситуацию Путин.
По его словам, прозорливые люди намеренно выталкивают своих детей из зоны комфорта и создают им искусственные трудности, чтобы человек мог научиться преодолевать препятствия самостоятельно.
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