В Солнечногорске заработало предприятие по переработке полимерных отходов

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Цех по переработке полимерных отходов запустила в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «БАРСА Групп», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «БАРСА Групп» запустила предприятие по производству упаковочных материалов в индустриальном парке «Есипово» год назад. Запуск нового цеха позволит компании не только увеличить объёмы производства, но и обеспечить себя сырьём: из полимерных отходов здесь будут делать гранулы, из которых производится стретч-плёнка для упаковки товаров, грузов, продуктов, и многого другого», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Отмечается, что с запуском нового цеха общий объём инвестиций компании «БАРСА Групп» в проект увеличился с 200 до 300 миллионов рублей, а количество занятых на предприятии рабочих вырастет с 30 до 55.
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