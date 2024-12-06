В Егорьевске построят завод детской обуви на земле за 1 рубль

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Завод по производству детской и подростковой обуви построит в Егорьевске компания «АР ФОРЕСТ», участок под проект инвестору предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект оцениваются в 40 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году, а выйти на полную производственную мощность — в 2028 году. Ожидается, что к этому времени объём производства увеличится с первоначальных 250 тысяч пар в год до 350 тысяч», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на предприятии будет создано десять рабочих мест.
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Лев Каштанов