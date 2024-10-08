Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу

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Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.
Кроме такой категории людей в список попали слишком юные кандидаты и те, кто работали в компаниях с плохой репутацией.
Как пишет RT, приём и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи у 61% работодателей.
До этого сообщалось, что молодые специалисты могут подать заявки на стажировку в Правительстве Москвы.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
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Как пишет RT, приём и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи у 61% работодателей.
До этого сообщалось, что молодые специалисты могут подать заявки на стажировку в Правительстве Москвы.
«Продолжается приём заявок на юбилейный поток стажировки в Правительстве Москвы. Талантливых студентов старших курсов и выпускников вузов до 35 лет приглашают пройти отбор и попробовать свои силы в городских проектах. Приём заявок продлится до 20 октября», – приводит АГН «Москва» сообщение на официальном сайте мэра столицы.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
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Мелисса Тимофеева