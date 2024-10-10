Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо

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Опрос сервиса «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 74% россиян нуждаются в трёх выходных днях в неделю.
«Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — приводит RT текст исследования.При этом 17% респондентов отметили, что их устраивает два выходных в неделю, а 1% и вовсе достаточно одного дня для отдыха.
А в пресс-службе сервиса доставки «Купер» сообщили, что самым популярным у москвичей шоколадом стал молочный.
«В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Но за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу – горький, а затем – тёмный», — приводит «Москва 24» сообщение пресс-службы.Ранее опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.
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