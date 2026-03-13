В АКОРТ перечислили сильнее всего подешевевшие в феврале продукты

13 марта 2026, 12:36

АКОРТ: в феврале сильнее всего подешевели черный чай, гречка и соль

Фото: istockphoto/Natkinzu

Сильнее всего в феврале по сравнению с январем подешевели черный чай (–9,5%), гречка (–7,2%) и соль (–4%). В целом средние розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3%.