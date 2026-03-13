В АКОРТ перечислили сильнее всего подешевевшие в феврале продукты
Сильнее всего в феврале по сравнению с январем подешевели черный чай (–9,5%), гречка (–7,2%) и соль (–4%). В целом средние розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3%.
Об этом РИА Новости сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). По данным экспертов, также стали дешевле тушка цыпленка-бройлера (–3,8%), сливочное масло (–1,9%), подсолнечное масло (–1,5%) и баранина (–1,3%). Цена на рис за месяц уменьшилась примерно в пределах одного процента.
Если сравнивать с февралем 2025 года, минимальные цены на социально значимые товары в среднем сократились на 12% — удешевление зафиксировали в 21 из 25 категорий. Больше всего за год снизились минимальные цены на рис (–39%, до 51 руб./кг), капусту (–35%, до 31 руб./кг), картофель (–28%, до 39 руб./кг), соль (–27%, до 12 руб./кг), сливочное масло (–26%, до 748 руб./кг), лук (–24%, до 37 руб./кг) и куриные яйца (–22%, до 74 руб. за десяток).
В АКОРТ подчеркнули, что снижение цен в феврале произошло на фоне роста закупочных цен на 0,4% и связывается с работой торговых сетей по удержанию доступности «социальной» корзины. Наценка крупных сетей на социально значимые товары «первой цены» в феврале уменьшилась до 2,2% против 3,5% в январе и 4,9% годом ранее.
