Достижения.рф

Эксперт назвал продукты, которые улучшат ваше утреннее меню и самочувствие

Кардиолог Рохас посоветовал есть на завтрак яйца и киви
Фото: iStock/Михаил Руденко

Кардиолог Аурелио Рохас советует включать в завтрак яйца и киви для поддержания здоровья. Его слова передает издание ABC.



Врач подчеркивает, что яйца обеспечивают организм белком, помогают контролировать аппетит и дарят чувство сытости. Также стоит добавлять орехи и авокадо, поскольку они содержат полезные жиры, которые способствуют улучшению работы мозга.

Рохас акцентирует внимание на важности ягод и киви. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами С, В и К. Кефир положительно влияет на кишечную микрофлору, а цельнозерновой хлеб поддерживает уровень сахара в крови и придает энергию на длительный срок.

Что касается кофе, то он обладает противовоспалительными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Однако максимальную пользу можно получить, если пить его без сахара и искусственных подсластителей.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0