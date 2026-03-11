Эксперт назвал продукты, которые улучшат ваше утреннее меню и самочувствие

11 марта 2026, 09:59

Кардиолог Рохас посоветовал есть на завтрак яйца и киви

Фото: iStock/Михаил Руденко

Кардиолог Аурелио Рохас советует включать в завтрак яйца и киви для поддержания здоровья. Его слова передает издание ABC.