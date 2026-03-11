Эксперт назвал продукты, которые улучшат ваше утреннее меню и самочувствие
Кардиолог Аурелио Рохас советует включать в завтрак яйца и киви для поддержания здоровья. Его слова передает издание ABC.
Врач подчеркивает, что яйца обеспечивают организм белком, помогают контролировать аппетит и дарят чувство сытости. Также стоит добавлять орехи и авокадо, поскольку они содержат полезные жиры, которые способствуют улучшению работы мозга.
Рохас акцентирует внимание на важности ягод и киви. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами С, В и К. Кефир положительно влияет на кишечную микрофлору, а цельнозерновой хлеб поддерживает уровень сахара в крови и придает энергию на длительный срок.
Что касается кофе, то он обладает противовоспалительными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Однако максимальную пользу можно получить, если пить его без сахара и искусственных подсластителей.
