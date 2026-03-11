Специалист рассказал, какие привычки помогают худеть без жёстких ограничений
Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал, что для снижения веса необязательно придерживаться строгих диет. Об этом сообщает «Татар-информ».
По его словам, ключевую роль в похудении играет дефицит калорий — когда человек тратит больше энергии, чем получает с пищей.
При этом специалист отметил, что рацион может оставаться достаточно разнообразным. Главное — следить за балансом и включать достаточное количество белка. В меню, по его словам, стоит добавлять разные источники: белое и красное мясо, рыбу, морепродукты, яйца и творог. Также важна клетчатка, которая помогает дольше сохранять чувство сытости.
Эксперт посоветовал по возможности сокращать потребление так называемых «пустых» калорий — например, сладких газированных напитков и соков. Их лучше заменить менее калорийными вариантами, а освободившуюся часть калорий использовать для более питательной еды.
Кроме того, Милославский рекомендует грамотно распределять калорийность в течение дня. Например, оставлять больше калорий на вечер, когда многие испытывают наибольший голод после рабочего дня. Ещё один полезный приём — выбирать менее калорийные альтернативы привычным продуктам, например молоко с меньшим процентом жирности.
